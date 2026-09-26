Джордж Расселл убежал от «быков»

Гонщик команды Mercedes Джордж Расселл стал победителем Гран-при Азербайджана. На финише британец, доминировавший на протяжении всего уикенда, чуть было не лишился всего: Максу Ферстаппену (Red Bull) не хватило какой-то десятой доли секунды, чтобы его обогнать. Замкнул первую тройку еще один гонщик «быков» — Изак Аджар. Для француза это был первый после травмы этап. И вернулся он с повторением лучшего результата в карьере. Лидер чемпионата, еще один представитель Mercedes, Кими Антонелли был только пятым. Его отрыв от Расселла в общем зачете все еще остается очень большим.

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Фото: Pavel Bednyakov / AP Джордж Расселл

Фото: Pavel Bednyakov / AP

В Баку у Джорджа Расселла получалось все. Уже после первых тренировок он говорил о том, как хорош его Mercedes, о том, как хорош он сам, о том, как вообще все прекрасно. И ведь нисколько не преувеличивал. В квалификации Расселл обошел ближайшего преследователя — Шарля Леклера из Ferrari — на 0,8 секунды. Чудовищный отрыв для одного круга. Следом уже в самой гонке Расселл также не давал поводов сомневаться в том, что это будет его день. Он четко отработал на старте, сохранил лидерство и, пока преследователи разбирались друг с другом, принялся потихоньку, не расходуя чрезмерно ресурсы машины, от них отрываться.

А позади действительно разворачивались интересные события.

Пара гонщиков Red Bull вдруг принялась просто топтать конкурентов.

Хотя, наверное, вовсе и не вдруг. Уж слишком хорошо «быкам» подходит конфигурация бакинской трассы, главная прямая которой идет по широченному, вытянувшемуся в струнку проспекту Нефтяников. Именно на этой прямой и Макс Ферстаппен, и Изак Аджар пользовались аэродинамическим преимуществом своих машин (работает оно не везде, а строго на длинных прямых) и довольно быстро обосновались на третьем и четвертом местах. Казалось, еще немного и тот же Ферстаппен сожрет и шедшего вторым Оскара Пиастри (McLaren), а потом, может, возьмется и за Расселла. Но время шло, а ничего не происходило. Не только в вышеозначенной компании. Вообще на трассе. Машины ехали длиннющим паровозиком. Причем настолько плотно, что первых от последних отделяли едва ли секунд 35. В ситуациях, когда обгоны на трассе становятся затруднительными, команды идут на тактические уловки. Пытаются продвинуться за счет правильного выбора времени пит-стопов. Но тут из-за плотности пелотона и из-за того, что резина, как выяснилось, почти не расходуется (самый мягкий комплект покрышек легко жил больше половины гонки), стоимость остановки получалась чудовищной. Остановишься и улетишь в самый конец, где и застрянешь, потому как не факт, что конкуренты тоже поедут за новой резиной примерно в те же сроки, что и ты. В итоге все сидели, ждали и скучали, надеясь, что что-нибудь случится.

Случилось. На 30-м круге гонщик Williams Александр Албон воткнул свою машину в отбойник. Директорат гонки, наверное, с радостью и облегчением выпустил на трассу машину безопасности, гонщики не менее радостно бросились менять резину, а после рестарта уже болельщики, заскучавшие было, с увлечением смотрели на то, как Макс Ферстаппен в секунду сделал то, чего не мог сделать на протяжении более чем двух десятков кругов,— обогнал Пиастри. Голландец готовился уже взяться за Расселла, но тут Франко Колапинто показал всем, как не надо вести себя на дороге. На ровном месте он не просто вылетел с трассы, а снес еще напарника по Alpine Пьера Гасли, а уже тот отскочил в McLaren Ландо Норриса. Снова желтые флаги, снова машина безопасности, снова рестарт с хода. Только в этот раз Расселл уже знал, что Ферстаппен на новом комплекте резины очень быстр, а потому был готов к атакам голландца. И успешно отбивал их до самого финиша. Хотя постараться пришлось. Под клетчатый флаг Расселл проехал всего на десятую долю секунды раньше, чем голландец. Третьим был Аджар. Француз пропустил три гонки из-за травмы руки, но вернулся блестяще, повторив лучший результат в карьере.

Поездка в Баку позволила Расселлу (ранее в Азербайджане он никогда не побеждал) заметно сократить отставание от лидера чемпионата и напарника по Mercedes Кими Антонелли. Итальянец выступил без блеска. Разбил в квалификации машину, стартовал откуда-то из хвоста, долго продирался наверх и добился финиша лишь на пятом месте. Но все равно от Расселла его отделяют внушительные 66 очков. При этом до конца чемпионата осталось восемь гонок. А может, и меньше. До сих пор не ясно, пройдут ли закрывающие сезон Гран-при Катара и Гран-при Абу-Даби, а если нет, то будут ли подбирать им замену.

Александр Петров