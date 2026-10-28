По надзору всему свету
Генпрокурор России договорился об исламском сотрудничестве
На министерской сессии Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Баку генпрокурор России Александр Гуцан рассказал о борьбе с коррупцией в РФ, а затем подписал договоры о сотрудничестве с правоохранителями входящих в нее стран. Как и сами названия мусульманских органов правопорядка, они предусматривают проведение мероприятий, направленных на развитие честности и неподкупности.
«Здесь вырабатываются решения, имеющие высокую значимость для всего мирового сообщества. В их числе, безусловно, и сфера противодействия коррупции — одной из самых серьезных угроз безопасности и благополучия наших стран. В этой связи мы последовательно выступаем за консолидацию международных усилий на данном направлении, выработку согласованных позиций в рамках ООН и других международных структур»,— рассказал Александр Гуцан участникам мероприятия ОИС в столице Азербайджана. По его словам, Генпрокуратура России заинтересована в развитии контактов с антикоррупционными органами государств—членов этой организации.
Со многими из них уже подписаны соглашения и программы взаимодействия. Их реализация помогает совершенствовать национальное законодательство и методы борьбы с криминальными угрозами. Генпрокурор отметил, что ведомство наращивает практику изъятия незаконных активов. Причем к ним теперь относятся не только объекты самих преступных посягательств, но и любая имущественная выгода, полученная от их использования, как самими коррупционерами, их родственниками, так и аффилированными с ними лицами и даже наследниками.
По данным “Ъ”, с таких ответчиков по антикоррупционным искам взыскивают эквиваленты криминальных доходов или приобретенного на них имущества.
«Считаю, это в полной мере соответствует принципам неотвратимости наказания и справедливости. Лишает коррупцию какой-либо экономической перспективы, формируя действенный профилактический эффект»,— сообщил глава российского надзорного ведомства. Коррупционеры, отметил он, усложняют работу надзорного ведомства, «скрывая незаконные капиталы в виртуальном пространстве».
«Но ведь и прокурорам информационные технологии создают возможности для анализа массивов финансовых операций, бенефициарного владения активами и другие. Мы их активно используем, готовы делиться лучшими практиками борьбы с коррупцией»,— подчеркнул господин Гуцан.
Ранее он сообщал, что по антикоррупционным искам прокуроров российские суды за 2025 год и шесть месяцев 2026-го обратили в доход государства имущество коррупционеров, оцениваемое более чем в 3 трлн руб.
Затем уже на встрече с генсеком ОИС Исмаилом ульд Шейхом Ахмедом господин Гуцан говорил о взаимодействии надзорных органов, в том числе для возвращения криминальных активов из-за границы и профилактики коррупционных преступлений. В последней, как было отмечено, активно участвуют представители стран ОИС, задействованные в международном молодежном конкурсе социальной рекламы «Вместе против коррупции!».
«Мы очень ценим антикоррупционный опыт России и хотим его перенять не только для организации в целом, но и всех ее членов»,— сказал Исмаил ульд Шейх Ахмед. И, будучи дипломатом, человеком далеким от силовых структур, он четко сообщил, что надо прежде всего проверять и где искать компромат — бухгалтерии!
ОИС основана в сентябре 1969 года. В организацию входит 57 государств, Россия имеет в ней статус наблюдателя. В текущей программе действий ОИС 18 приоритетных направлений со 107 конкретными целями. Среди них: безопасность, совместная борьба с преступностью в целом и терроризмом в частности.
Подписанию программы сотрудничества на 2027–2029 годы господином Гуцаном с председателем Комитета по надзору и противодействию коррупции Саудовской Аравии Мазином бин Ибрагимом Аль-Кахмусом предшествовали совместные мероприятия ведомств в Эр-Рияде. Среди прочего там речь шла об использовании искусственного интеллекта в борьбе с коррупцией. В программе же, заключенной в 1448 году по мусульманскому календарю, по данным “Ъ”, говорилось о практике обращения в доход государства имущества, полученного незаконным путем. И практика будет уже проходить в Москве.
Председатель поблагодарил Россию за выдачу гражданина Саудовской Аравии, обвиняемого в отмывании денег и взяточничестве при трудоустройстве иностранных граждан, сказав, что программа сотрудничества не должна ограничиваться только заложенными в нее положениями, предложив сразу приступить к реализации антикоррупционных мероприятий. «Все наши решения уже согласованы»,— добавил он.
Главному комиссару Малайзийской комиссии по борьбе с коррупцией Абдулу Халиму Аману генпрокурор России предложил установить прямые контакты для противодействия коррупционным правонарушениям, а также поучаствовать в антикоррупционном конкурсе, и он был с благодарностью услышан. «У нас разные системы права (в Малайзии действует британское.— “Ъ”), но задачи одни»,— сказал господин Аман.
Глава Национальной комиссии по вопросам честности, предотвращения и борьбы с коррупцией Марокко Мохаммед Беналилу и генпрокурор Гуцан в самое ближайшее время должны закончить подготовку соглашения, предусматривающего расследования коррупционных преступлений и правонарушений с применением современных цифровых технологий.
С главой Федеральной комиссии по вопросам честности и неподкупности Ирака Мохаммедом Али аль-Лами генпрокурором РФ был подписан меморандум о мероприятиях, посвященных защите государственных интересов, предупреждению и пресечению правонарушений, обеспечению неотвратимости наказания лиц, нарушающих законы. Причем, как сообщил представитель Ирака, у них, обучая граждан республики антикоррупционному поведению, о честности и неподкупности рассказывают еще в детских садах и школах.
А в документе, подписанном с председателем Управления административного контроля Египта Амиром Аделем, говорилось о противодействии коррупции в госаппарате.
«Мы заинтересованы в обмене таким опытом»,— подытожил генпрокурор Гуцан.