По надзору всему свету

Со многими из них уже подписаны соглашения и программы взаимодействия. Их реализация помогает совершенствовать национальное законодательство и методы борьбы с криминальными угрозами. Генпрокурор отметил, что ведомство наращивает практику изъятия незаконных активов. Причем к ним теперь относятся не только объекты самих преступных посягательств, но и любая имущественная выгода, полученная от их использования, как самими коррупционерами, их родственниками, так и аффилированными с ними лицами и даже наследниками.