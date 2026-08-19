Дело журналистов

Спустя месяц после визита в Москву министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и появления уверенности в том, что Москва и Баку движутся к полной нормализации отношений, между странами вновь пробежала черная кошка. Баку обвинил трех российских журналистов в призывах к терроризму и вызвал в МИД посла России Михаила Евдокимова. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о готовности страны защищать своих граждан, отметив при этом, что официальная позиция Москвы не совпадает с их взглядами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новые осложнения в российско-азербайджанских отношениях возникли в тот момент, когда они только-только начали налаживаться (на фото: министры иностранных дел двух стран Джейхун Байрамов и Сергей Лавров в июле в Москве)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Новые осложнения в российско-азербайджанских отношениях возникли в тот момент, когда они только-только начали налаживаться (на фото: министры иностранных дел двух стран Джейхун Байрамов и Сергей Лавров в июле в Москве)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

17 августа прокуратура Азербайджана объявила в международный розыск автора программы «Чистота понимания» на YouTube, журналиста Семена Уралова, а также двух гостей выпуска от 13 августа: журналистов Ивана Князева и Алексея Чадаева, занимавшего на тот момент должность советника главы Минтранса.

В отношении россиян возбуждено сразу три уголовных дела: о публичных призывах, направленных против государства (имеется в виду Азербайджана), призывах к терроризму и разжигании национальной ненависти и вражды.

Поводом стала дискуссия о том, должен ли Азербайджан подчиняться российскому законодательству, так как Россия — преемница СССР, а также возможности отчуждения территорий республики.

На следующий день в МИД Азербайджана был вызван посол России Михаил Евдокимов. Ему был выражен «решительный протест» в связи с заявлениями в российском медиапространстве. При этом речь шла уже не только о выпуске на канале в YouTube, но и о государственном радио «Спутник» и православном телеканале «Спас». Были упомянуты эфир радио от 7 августа, в котором, по мнению МИД Азербайджана, содержались призывы внести руководство страны в российский список террористов и экстремистов, а также эфир телеканала от 9 и 16 августа, в котором якобы содержались оскорбления руководителей республики.

В Баку заявили, что ожидают от Москвы «принятия безотлагательных и эффективных мер с целью положить конец провокационной, угрожающей и насильственной риторике в отношении Азербайджана в российском информационном и медийном пространстве».

Вечером 18 августа, с ответом выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, чье весьма сдержанное и отчасти примирительное заявление было опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства. Госпожа Захарова сообщила, что Москва готова обеспечить Уралову, Князеву и Чадаеву защиту их законных интересов на фоне объявления их в розыск прокуратурой Азербайджана.

При этом представитель МИД добавила, что «заявления указанных частных лиц ни в коей мере не отражают подходы Москвы к Азербайджану и отношениям с республикой». Мария Захарова также предложила Баку провести двусторонние консультации по взаимному оздоровлению медиапространства.

Вероника Вишнякова