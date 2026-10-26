В Баку арестовали сына депутата и еще 10 человек по делу о массовой драке
В Баку арестованы 11 человек по делу о массовой драке в кафе, в результате которой погиб один мужчина. Среди них — Ахмед Ализаде, сын зампреда комитета парламента по правам человека Арзухана Ализаде. Об этом сообщает агентство APA со ссылкой на заявление министерства внутренних дел страны.
Согласно данным ведомства, фигурантов уголовного дела заключили под стражу на четыре месяца. У каждого из них ранее была судимость. Среди пунктов обвинения — создание преступного сообщества и участие в нем, а также незаконный оборот наркотиков группой лиц. Следствие продолжает устанавливать степень участия каждого фигуранта в драке.
По версии следствия, ранее задержанные создали преступное сообщество для вымогательства денег. Они также регулярно участвовали в разборках с применением огнестрельного и холодного оружия в отношении тех, кто не подчинялся их требованиям, считает следствие.
По данным портала Haqqin, инцидент произошел 23 октября в кафе в поселке Ахмедлы. В результате драки от полученных ножевых ранений умер 43-летний Джейхун Мирагаев, известный в криминальных кругах как «Джейхун Сабунчинский». Встречу, которая должна была примирить конфликтующие группировки, организовал Ахмед Ализаде, сообщают источники портала.