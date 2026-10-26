В Баку арестовали сына депутата и еще 10 человек по делу о массовой драке

Согласно данным ведомства, фигурантов уголовного дела заключили под стражу на четыре месяца. У каждого из них ранее была судимость. Среди пунктов обвинения — создание преступного сообщества и участие в нем, а также незаконный оборот наркотиков группой лиц. Следствие продолжает устанавливать степень участия каждого фигуранта в драке.