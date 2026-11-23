Ни слова о Карабахе
В Армении представили проект новой конституции страны
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 23 ноября представил проект новой конституции страны — без единого упоминания Нагорного Карабаха. Таким образом он выполнил требование Азербайджана об устранении даже любого намека на территориальные претензии. Властям Армении осталось лишь вынести вопрос о поправках к основному закону на референдум, однако оппозиционные партии выступили против такого сценария. В попытке изменить их позицию Пашинян заявил о готовности уйти в отставку, если армянский народ по итогам голосования не одобрит обновленную конституцию.
Вопрос новой конституции в Армении стал актуален после того, как территория непризнанной Нагорно-Карабахской республики перешла под контроль Азербайджана, а сама она с начала 2024 года перестала существовать. В тот год президент Армении Никол Пашинян повел кампанию за принятие нового основного закона и спустя почти три года наконец представил его проект.
Ключевое отличие проекта новой конституции — исключение любого упоминания Нагорного Карабаха.
В преамбуле действующей конституции говорится, что фундаментальные принципы армянской государственности и общенациональные цели закреплены в Декларации о независимости от 1990 года. В этом документе упоминается постановление «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха». В новом проекте ссылки на декларацию нет, а в преамбуле теперь закреплена идея построения «независимого, мирного, безопасного, благополучного государства» на «международно признанной территории».
Такие изменения — прямой ответ на требования Азербайджана, который расценивал преамбулу действующей конституции как территориальную претензию Армении, на основе которой она может попытаться изменить статус-кво в регионе. И хотя в 2025 году Армения и Азербайджан наконец согласовали мирный договор и даже парафировали его, Баку отказался подписывать документ до утверждения соседним государством новой конституции.
Именно с этой проблемы Никол Пашинян, который в течение последних лет балансировал между риторикой войны и мира, и начал свою речь. «Я ставлю в этот вопрос всю свою политическую, человеческую и моральную репутацию и говорю, что после принятия новой конституции мы не только подпишем и ратифицируем мирный договор с Азербайджаном, но и будем иметь институциональный, длительный и необратимый мир»,— заверил премьер армянский народ.
По его словам, сейчас страна находится в беспрецедентной ситуации, потому что может одновременно обрести «и мир, и независимость, и государство». Прежде, считает Никол Пашинян, республику фактически лишали такой возможности: «На пороге распада Советского Союза, пожалуй, именно для этого и был создан карабахский конфликт — чтобы мир стал мечтой, а мечта его вернуть (Карабах.— “Ъ”) привела нас к мысли отказаться от государства и независимости. И хочу прямо сказать, что весь переговорный процесс по карабахскому вопросу был выстроен именно в этой логике. И да, этот конфликт довел нас до грани потери государственности»,— провозгласил армянский лидер.
Теперь же, убежден Пашинян, Армении нужно переосмыслить глобальные перемены как в регионе Южного Кавказа, так и в мире, само прошлое страны и ее историческое наследие. Возвращение же к теме Нагорного Карабаха в новых реалиях несет лишь угрозу безопасности и жизнеспособности Армении.
Однако на пути к этой новой реальности у Еревана есть одна довольно серьезная проблема: правящей партии «Гражданский договор» не хватает шести голосов в парламенте, чтобы организовать референдум по проекту новой конституции. А оппозиция наотрез отказывается поддержать инициативу премьера, считая, что изменение основного закона покажет, что Армения прогнулась под давлением Азербайджана.
На этом фоне за несколько недель до презентации проекта новой конституции против основателя главной оппозиционной партии «Сильная Армения» и главы ГК «Ташир» Самвела Карапетяна завели очередное уголовное дело. Этот процесс моментально получил политический оттенок и привел к консолидации всех оппозиционных сил с целью не допустить проведение референдума.
Тогда премьер попытался зайти с другой стороны и сделал оппозиции «предложение мечты».
«Если народ проголосует против конституции и новая конституция не будет принята, я подам в отставку и уйду с поста премьер-министра. А если вы, то есть народ, проголосуете за конституцию, на следующих выборах — очередных или внеочередных — я больше не буду выдвигаться в качестве кандидата в премьер-министры»,— огласил свою идею Пашинян.
Впрочем, возможность отправить премьера в отставку показалась оппозиции не слишком заманчивой. Сразу две партии — «Сильная Армения» и «Армения» — заявили о сохранении своей позиции по отказу от референдума по конституции. Их логика ясна: на парламентских выборах 2026 года они продвигали идею об отказе от референдума, и внезапное изменение позиции могло бы отпугнуть их электорат.
В такой ситуации не исключено, что Пашинян решится пойти на досрочные парламентские выборы. Армянский премьер ранее уже допускал возможность такого сценария, а источники армянской газеты «Жоховурд» утверждают, что его партия «Гражданский договор» всерьез рассматривает такую возможность. В партии убеждены: новое голосование позволит ей занять еще больше мест в парламенте и без труда проголосовать за референдум по конституции.
Однако до реализации этого плана пройдет не один месяц. Дело в том, что под новый проект конституции был создан специальный сайт, на котором можно будет вносить свои предложения к тексту документа до конца 2027 года. И только потом проект представят в парламенте.
Тем временем в Баку уже отреагировали на представленный текст основного закона, дав ему положительную оценку. «Нас интересует только то, чтобы в новом проекте не было территориальных претензий к Азербайджану. В нем видно, что этого положения нет»,— заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. Он добавил, что после изменения Ереваном конституции препятствий для подписания сторонами мирного соглашения не останется.