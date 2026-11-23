По его словам, сейчас страна находится в беспрецедентной ситуации, потому что может одновременно обрести «и мир, и независимость, и государство». Прежде, считает Никол Пашинян, республику фактически лишали такой возможности: «На пороге распада Советского Союза, пожалуй, именно для этого и был создан карабахский конфликт — чтобы мир стал мечтой, а мечта его вернуть (Карабах.— “Ъ”) привела нас к мысли отказаться от государства и независимости. И хочу прямо сказать, что весь переговорный процесс по карабахскому вопросу был выстроен именно в этой логике. И да, этот конфликт довел нас до грани потери государственности»,— провозгласил армянский лидер.