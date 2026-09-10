Азербайджан сообщил о двух погибших при атаке БПЛА на сухогруз в Черном море

Беспилотники атаковали в Черном море иностранное грузовое судно TEDY с гражданами Азербайджана на борту. Два человека погибли, еще двое получили ранения, сообщил МИД Азербайджана. Кому принадлежали БПЛА, не уточняется.

Инцидент произошел 9 сентября. Пострадавших доставили в больницу в украинском Черноморске. В МИДе уточнили, что координируют действия по этому вопросу с дипломатическими представительствами страны, а также с «компетентными органами соответствующих стран». О каких странах идет речь, не сказано.

«Еще раз призываем граждан Азербайджана воздержаться от поездок в районы, где ведутся военные действия или нестабильная ситуация в области безопасности, от трудовой деятельности в этих районах, а также от работы на транспортных средствах, включая суда, курсирующие по этим маршрутам»,— предупредили в министерстве.