Никол Пашинян также ожидает, что TRIPP поможет экономическому развитию Армении и укрепит ее безопасность: по его оценке, больше сторон будут заинтересованы в стабильности страны. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что сотрудничество с Арменией позволит создать новые пути для торговли и поставок энергоресурсов. Он пригласил армянского премьера в Белый дом в 2027 году.