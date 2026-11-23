Пашинян объявил о запуске «Маршрута Трампа» в Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил в видеообращении об официальном запуске «Маршрута Трампа» (TRIPP). Проект призван обеспечить бесперебойное транзитное сообщение на Южном Кавказе с использованием разных видов транспорта.
По словам Никола Пашиняна, реализация проекта предполагает полное уважение суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции стран. «TRIPP будет иметь огромное региональное и международное значение, придавая дополнительную энергию Транскаспийскому международному транспортному маршруту и транспортной связи между Западом и Востоком»,— заявил премьер (цитата по «Интерфаксу»).
Никол Пашинян также ожидает, что TRIPP поможет экономическому развитию Армении и укрепит ее безопасность: по его оценке, больше сторон будут заинтересованы в стабильности страны. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что сотрудничество с Арменией позволит создать новые пути для торговли и поставок энергоресурсов. Он пригласил армянского премьера в Белый дом в 2027 году.
Основой проекта стала декларация, которую Никол Пашинян, Дональд Трамп и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в августе 2025 года. Она предусматривала подготовку рамок TRIPP. Проект включает автомобильную, железнодорожную и нефтегазовую инфраструктуру. Участок длиной 42 км через Армению должен соединить основную территорию Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой, а затем маршрут выйдет к Турции.