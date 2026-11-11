Президент Армении подписал закон о ратификации соглашения по «Маршруту Трампа»

В августе 2025 года лидеры США, Армении и Азербайджана встретились в Вашингтоне и достигли мирного соглашения. Тогда же стороны договорились о создании «Маршрута Трампа» (TRIPP). В январе этого года Армения и США договорились создать совместную компанию TRIPP Development для реализации проекта. Предполагается, что американская сторона получит 74%, армянская — 26%, при этом сохранив контроль над территорией маршрута. О готовности участвовать в «Маршруте Трампа» заявляла и Россия.