Президент Армении подписал закон о ратификации соглашения по «Маршруту Трампа»
Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о ратификации рамочного соглашения с США. Речь идет о сотрудничестве по проекту «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP), сообщила пресс-служба главы республики.
Проект TRIPP предполагает строительство автомобильной и железной дорог, а также нефтегазовой инфраструктуры. Протяженность участка через территорию Армении составит около 42 км. Транспортный коридор должен связать Азербайджан с Нахичеванской автономией через армянскую территорию с дальнейшим выходом на Турцию.
В августе 2025 года лидеры США, Армении и Азербайджана встретились в Вашингтоне и достигли мирного соглашения. Тогда же стороны договорились о создании «Маршрута Трампа» (TRIPP). В январе этого года Армения и США договорились создать совместную компанию TRIPP Development для реализации проекта. Предполагается, что американская сторона получит 74%, армянская — 26%, при этом сохранив контроль над территорией маршрута. О готовности участвовать в «Маршруте Трампа» заявляла и Россия.