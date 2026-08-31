Пашинян и Алиев договорились о продолжении сотрудничества

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке, сообщила пресс-служба правительства Армении. Переговоры продлились около часа, стороны обсудили дальнейшее сотрудничество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) и президент Азербайджана Ильхам Алиев

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) и президент Азербайджана Ильхам Алиев

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Установление торговых отношений между Баку и Ереваном было названо «проявлением укрепления мира». В частности, лидеры стран договорились об экспорте азербайджанских нефтепродуктов в Армению, а также транзите зерна и других товаров из третьих стран через территорию Азербайджана.

В повестке были и предложения, связанные с реализацией TRIPP (Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания), который стал «одним из важных результатов Вашингтонского мирного саммита».

В последний раз премьер-министр Никол Пашинян и глава Азербайджана Ильхам Алиев встречались 4 февраля 2026 года в Абу-Даби, где совместно были удостоены премии «Zayed» в знак признания мира между Арменией и Азербайджаном.