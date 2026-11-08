«Маршрут Трампа» получил развитие

Что касается сроков реализации проектов, мы видим, что существует масса препон не только с точки зрения того, насколько Россия (в чьей концессии находится армянская часть железной дороги) готова участвовать в этом, а также, в первую очередь, в том, что мир между Арменией и Азербайджаном очень непрочен. Существует также фактор Ирана. Во всяком случае, это проект небыстрый, он не будет реализован в 2027-м или даже в 2028 году, как мне кажется».