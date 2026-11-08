«Маршрут Трампа» получил развитие
Когда может быть реализован проект транспортного коридора
США, Армения и Азербайджан договорились совместно развивать «Маршрут Трампа». Речь идет о транспортном коридоре, который должен связать Азербайджан с Нахичеванской автономией через армянскую территорию. Для этого страны создали трехстороннюю рабочую группу. В нее войдут дипломаты и технические специалисты.
В будущем планируют сформировать еще две группы. Одна будет заниматься транспортной инфраструктурой, другая — вопросами электроэнергетики. Участники переговоров рассчитывают, как можно скорее приступить к строительству. Этот маршрут выгоден всем сторонам, но для его создания существует масса преград, пояснил армянский журналист Марк Григорян:
«Эта железнодорожная ветка открывает прямое сообщение для Армении с Центральной Азией и дальше. Это Индия, Китай и одна из веток Великого шелкового пути. Это для Армении короткий путь в Иран. Какие бы ни происходили вокруг Ирана политические и геополитические перипетии, у Еревана хорошие взаимоотношения с этой страной.
Наконец, она помогает связать Азербайджан с Азербайджаном и Азербайджан с Турцией с помощью существующей ветки между Гюмри и Карсом. А это значит, что Армения получает прямой путь не только в Турцию, но и через Турцию в Европу.
То есть экономически этот небольшой кусочек железной дороги оказывается очень важным и очень выигрышным, в общем-то, для всех сторон.
Что касается сроков реализации проектов, мы видим, что существует масса препон не только с точки зрения того, насколько Россия (в чьей концессии находится армянская часть железной дороги) готова участвовать в этом, а также, в первую очередь, в том, что мир между Арменией и Азербайджаном очень непрочен. Существует также фактор Ирана. Во всяком случае, это проект небыстрый, он не будет реализован в 2027-м или даже в 2028 году, как мне кажется».
Договоренности о создании маршрута лидеры трех стран достигли еще в августе 2025 года. Тогда Дональд Трамп провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне. Проект предполагает строительство автомобильной и железной дорог, а также нефтегазовой инфраструктуры. Протяженность участка через территорию Армении составит около 42 км.