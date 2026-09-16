Власти Армении допустили закупки газа у Азербайджана и других стран

Секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян не исключил, что Армения будет закупать газ у Азербайджана, Ирана и других стран. Он отметил, что страна не будет «заменять зависимость от одной страны зависимостью от другой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян

Фото: МИД России Секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян

Фото: МИД России

«Мы намерены покупать газ отовсюду, откуда это возможно. Если Россия будет поставлять нам газ — будем покупать газ у России, если будет поставлять Азербайджан — будем покупать у Азербайджана, если Иран — у Ирана, — сказал журналистам господин Симонян (цитата по «Интерфаксу»).— Если появится возможность покупать газ где-либо в Турции, будем одновременно покупать и у нее. Кто сказал, что нужно выйти из одного кармана и прыгнуть в другой?».

На замечание журналиста о том, что российский газ Армении обходится дешевле, господин Симонян ответил, что цена за него измеряется не «только в долларах». «А кто сказал, что цена на газ дешевле?.. Вы видите, что газ используется как политическая валюта»,— указал секретарь Совбеза.

Большая часть газа поступает в Армению из России. В 2025 году «Газпром» поставил в страну около 2,7 млрд куб. м газа. В конце мая министр энергетики России Сергей Цивилев направил Армении уведомление о возможной приостановке или денонсации соглашения 2013 года о поставках газа, нефтепродуктов и алмазов, если страна продолжит сближение с ЕС. Накануне глава Центрального банка Армении Мартин Галстян назвал возможное повышение Россией цен на газ «апокалиптическим явлением» и спрогнозировал рост инфляции и риски снижения экономического роста.