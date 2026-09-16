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Власти Армении допустили закупки газа у Азербайджана и других стран

Секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян не исключил, что Армения будет закупать газ у Азербайджана, Ирана и других стран. Он отметил, что страна не будет «заменять зависимость от одной страны зависимостью от другой».

Секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян

Секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян

Фото: МИД России

Секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян

Фото: МИД России

«Мы намерены покупать газ отовсюду, откуда это возможно. Если Россия будет поставлять нам газ — будем покупать газ у России, если будет поставлять Азербайджан — будем покупать у Азербайджана, если Иран — у Ирана, — сказал журналистам господин Симонян (цитата по «Интерфаксу»).— Если появится возможность покупать газ где-либо в Турции, будем одновременно покупать и у нее. Кто сказал, что нужно выйти из одного кармана и прыгнуть в другой?».

На замечание журналиста о том, что российский газ Армении обходится дешевле, господин Симонян ответил, что цена за него измеряется не «только в долларах». «А кто сказал, что цена на газ дешевле?.. Вы видите, что газ используется как политическая валюта»,— указал секретарь Совбеза.

Большая часть газа поступает в Армению из России. В 2025 году «Газпром» поставил в страну около 2,7 млрд куб. м газа. В конце мая министр энергетики России Сергей Цивилев направил Армении уведомление о возможной приостановке или денонсации соглашения 2013 года о поставках газа, нефтепродуктов и алмазов, если страна продолжит сближение с ЕС. Накануне глава Центрального банка Армении Мартин Галстян назвал возможное повышение Россией цен на газ «апокалиптическим явлением» и спрогнозировал рост инфляции и риски снижения экономического роста.

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