Азербайджан приостановил авиасообщение с Ираном из-за санкций США

Составлено ИИ-Ассистентъ

Американские ограничения направлены не только на сами иранские авиакомпании, но и на логистические маршруты и контрагентов, через которые Тегерану могут доставляться оборудование, военные грузы и наличная валюта. Поэтому прекращение доступа перевозчиков к зарубежной авиационной инфраструктуре затрагивает цепочку, обеспечивающую такие операции.

Риск распространяется и на иностранные компании, которые продолжают экономическое сотрудничество с Ираном: для них предусмотрены вторичные санкции. В ноябре 2025 года среди уже затронутых американскими мерами компаний были Mahan Air и ее дочерняя Yazd Airways, что показывает: ограничения применяются не только к отдельным операциям, но и к перевозчикам и связанным с ними структурам.