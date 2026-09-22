Азербайджан приостановил авиасообщение с Ираном из-за санкций США
Иранским авиакомпаниям запретили летать в Азербайджан
Власти Азербайджана запретили иранским авиакомпаниям выполнять рейсы в страну. Об этом сообщили агентству «Азертадж» в пресс-службе «Азербайджанских авиалиний».
Запрет вступил в силу 22 сентября. Решение связано с санкциями США против Ирана, уточняется в сообщении.
Минфин США 8 сентября объявил о новых ограничениях, предусмотренных операцией против Ирана «Экономический изгой». Под санкции попали 27 иранских авиакомпаний. Министр финансов США Скотт Бессент предупредил, что аэропорты и компании, обслуживающие иранских перевозчиков, будут отрезаны от системы долларовых расчетов.
Американские ограничения направлены не только на сами иранские авиакомпании, но и на логистические маршруты и контрагентов, через которые Тегерану могут доставляться оборудование, военные грузы и наличная валюта. Поэтому прекращение доступа перевозчиков к зарубежной авиационной инфраструктуре затрагивает цепочку, обеспечивающую такие операции.
Риск распространяется и на иностранные компании, которые продолжают экономическое сотрудничество с Ираном: для них предусмотрены вторичные санкции. В ноябре 2025 года среди уже затронутых американскими мерами компаний были Mahan Air и ее дочерняя Yazd Airways, что показывает: ограничения применяются не только к отдельным операциям, но и к перевозчикам и связанным с ними структурам.