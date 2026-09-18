Сын Плющенко впервые представил Азербайджан на международных соревнованиях

Фигурист Александр Плющенко дебютировал за Азербайджан на этапе Гран-при среди юниоров в турецкой Анкаре. Он набрал 57,12 балла за короткую программу. Сейчас он занимает 16-е место.

В прокате 13-летний сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко чисто исполнил тройной тулуп, а также тройной лутц. При этом он допустил ошибку на двойном акселе. Лидер соревнований, японец Даийя Эбихара, опережает Александра Плющенко на 15,34 балла.

В мае Александр Плющенко получил азербайджанское спортивное гражданство сроком на пять лет после согласия Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). До этого воспитанник академии «Ангелы Плющенко» выступал на юношеских соревнованиях по первому разряду и принимал участие в ледовых шоу своего отца.