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МирПереговоры

Наркотрафик пресекут по-соседски

Главы надзорных ведомств России и Азербайджана обсудили вопросы сотрудничества
28 октября в Баку встретились генпрокуроры России и Азербайджана Александр Гуцан и Кямран Алиев. По данным “Ъ”, они обсуждали борьбу с транснациональной преступностью, в частности противодействие незаконному обороту наркотиков.
Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев

Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев

Максим Варывдин / Коммерсантъ

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Александр Гуцан и Кямран Алиев минут сорок провели за закрытыми дверями, после чего вышли в общий зал генпрокуратуры Азербайджана, заполненный сотрудниками надзорных ведомств и журналистами. С учетом событий 2024–2025 годов, в том числе повышенного внимания силовиков к гражданам двух стран после катастрофы самолета Embraer E190, от глав надзорных ведомств можно было ждать определенных заявлений, но господа Гуцан и Алиев были предельно дипломатичны.
Господин Алиев, в частности, сказал, что он проанализировал взаимоотношения генпрокуратур за последние лет пять и пришел к выводу, что никаких проблем в них нет — запросы в рамках международно-правового сотрудничества не остаются без ответов. При этом генпрокурор Азербайджана высказал пожелание, чтобы взаимодействие осуществлялось не только в рамках подписанных договоров и соглашений, но и по всем оперативным вопросам напрямую — на уровне заместителей генпрокуроров, начальников управлений и, возможно, представителей ведомств на местах.
Генеральный прокурор России Александр Гуцан (слева) и генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Исмаил Ульд Шейх Ахмед (справа)

Генеральный прокурор России Александр Гуцан (слева) и генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Исмаил Ульд Шейх Ахмед (справа)

Максим Варывдин / Коммерсантъ

Александр Гуцан, в свою очередь, отметил участие ведомств в противодействии основным угрозам «для наших стран», в том числе коррупции. Он приоткрыл содержание переговоров, сообщив, что они с господином Алиевым обсуждали «борьбу с транснациональной преступностью, в первую очередь транзитом наркотиков через сопредельные страны».
«Я думаю, что совместная работа наших ведомств позволит решить глобальные для наших стран задачи»,— сказал господин Гуцан.
Азербайджан
Генпрокуратура
СССР

Авторы

  • Николай Сергеев
    старший корреспондент