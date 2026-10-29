Наркотрафик пресекут по-соседски
Главы надзорных ведомств России и Азербайджана обсудили вопросы сотрудничества
28 октября в Баку встретились генпрокуроры России и Азербайджана Александр Гуцан и Кямран Алиев. По данным “Ъ”, они обсуждали борьбу с транснациональной преступностью, в частности противодействие незаконному обороту наркотиков.
Александр Гуцан и Кямран Алиев минут сорок провели за закрытыми дверями, после чего вышли в общий зал генпрокуратуры Азербайджана, заполненный сотрудниками надзорных ведомств и журналистами. С учетом событий 2024–2025 годов, в том числе повышенного внимания силовиков к гражданам двух стран после катастрофы самолета Embraer E190, от глав надзорных ведомств можно было ждать определенных заявлений, но господа Гуцан и Алиев были предельно дипломатичны.
Господин Алиев, в частности, сказал, что он проанализировал взаимоотношения генпрокуратур за последние лет пять и пришел к выводу, что никаких проблем в них нет — запросы в рамках международно-правового сотрудничества не остаются без ответов. При этом генпрокурор Азербайджана высказал пожелание, чтобы взаимодействие осуществлялось не только в рамках подписанных договоров и соглашений, но и по всем оперативным вопросам напрямую — на уровне заместителей генпрокуроров, начальников управлений и, возможно, представителей ведомств на местах.
Александр Гуцан, в свою очередь, отметил участие ведомств в противодействии основным угрозам «для наших стран», в том числе коррупции. Он приоткрыл содержание переговоров, сообщив, что они с господином Алиевым обсуждали «борьбу с транснациональной преступностью, в первую очередь транзитом наркотиков через сопредельные страны».
«Я думаю, что совместная работа наших ведомств позволит решить глобальные для наших стран задачи»,— сказал господин Гуцан.