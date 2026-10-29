Наркотрафик пресекут по-соседски

Господин Алиев, в частности, сказал, что он проанализировал взаимоотношения генпрокуратур за последние лет пять и пришел к выводу, что никаких проблем в них нет — запросы в рамках международно-правового сотрудничества не остаются без ответов. При этом генпрокурор Азербайджана высказал пожелание, чтобы взаимодействие осуществлялось не только в рамках подписанных договоров и соглашений, но и по всем оперативным вопросам напрямую — на уровне заместителей генпрокуроров, начальников управлений и, возможно, представителей ведомств на местах.