Лимит на вывоз наличных рублей из РФ в ЕАЭС распространен на три страны СНГ
Физлицам запретили вывозить из России в ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан наличные в объеме свыше 1 млн руб. Президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.
Президент России Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Документом изменен лимит вывоза наличных: установлен уровень в 1 млн руб. вместо эквивалента $100 тыс.
Для пассажира значение имеет не только сумма, но и маршрут. При пересечении границы Евразийского экономического союза на автомобиле или по железной дороге ограничение применяется напрямую, тогда как через утвержденные международные аэропорты наличные можно вывозить при наличии документов, подтверждающих их происхождение; всего в перечень вошли 17 аэропортов. Речь идет не об обязательном декларировании, а о подтверждении получения или обмена средств, а для наличных кредитов и займов — также о договорах и расходных кассовых ордерах.
Еще 3 февраля 2026 года вывоз рублей из России не ограничивался. Поэтому новый порядок, установленный Правительством, вводит для рублевой наличности отдельный контроль, которого ранее не было, и связывает возможность вывоза крупной суммы с подтверждающими документами и способом поездки.