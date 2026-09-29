Лимит на вывоз наличных рублей из РФ в ЕАЭС распространен на три страны СНГ

Составлено ИИ-Ассистентъ

Для пассажира значение имеет не только сумма, но и маршрут. При пересечении границы Евразийского экономического союза на автомобиле или по железной дороге ограничение применяется напрямую, тогда как через утвержденные международные аэропорты наличные можно вывозить при наличии документов, подтверждающих их происхождение; всего в перечень вошли 17 аэропортов. Речь идет не об обязательном декларировании, а о подтверждении получения или обмена средств, а для наличных кредитов и займов — также о договорах и расходных кассовых ордерах.

Еще 3 февраля 2026 года вывоз рублей из России не ограничивался. Поэтому новый порядок, установленный Правительством, вводит для рублевой наличности отдельный контроль, которого ранее не было, и связывает возможность вывоза крупной суммы с подтверждающими документами и способом поездки.