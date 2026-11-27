Мишустин назначил Окладникову главой подкомиссий по административной реформе
Вице-премьер — руководитель аппарата правительства Ирина Окладникова стала главой четырех подкомиссий правительственной комиссии по проведению административной реформы. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Одна из подкомиссий занимается упрощением госрегулирования: она обеспечивает рассмотрение новых требований с участием бизнеса и регулярный пересмотр действующих норм. В 2021 году при проведении «регуляторной гильотины» пересмотрели более 300 тыс. обязательных требований. Из них отменили 143 тыс.
Другая подкомиссия координирует сокращение и автоматизацию отчетности, которую регионы направляют на федеральный уровень, по проекту «Гильотина отчетности». Еще две определяют стандарты предоставления госуслуг и подходы к оценке эффективности и результативности работы федеральных органов исполнительной власти.