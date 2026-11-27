Одна из подкомиссий занимается упрощением госрегулирования: она обеспечивает рассмотрение новых требований с участием бизнеса и регулярный пересмотр действующих норм. В 2021 году при проведении «регуляторной гильотины» пересмотрели более 300 тыс. обязательных требований. Из них отменили 143 тыс.