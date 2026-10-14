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Выпуск газеты №190«Ъ» Газета
Мир

Пашинян предложил пересмотреть границы Армении с Азербайджаном

По обе стороны границы между Арменией и Азербайджаном не должно быть анклавов и эксклавов, государствам следует обменяться одинаковыми по размеру территориями. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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«Никаких требований, включая логику Карабаха, Гардмана, Ширвана, Нахиджевана или Западного Азербайджана»,— уточнил господин Пашинян (цитата по Sputnik Армения). По итогам сделки, добавил он, Армения будет иметь территорию в 29,7 тыс. кв. м.
Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали мирное соглашение 8 августа 2025 года в Вашингтоне. Сейчас стороны продолжают работу по его ратификации, а также демилитаризации границы.
Азербайджан
Армения
Никол Пашинян
Нагорный Карабах