Пашинян предложил пересмотреть границы Армении с Азербайджаном
По обе стороны границы между Арменией и Азербайджаном не должно быть анклавов и эксклавов, государствам следует обменяться одинаковыми по размеру территориями. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.
«Никаких требований, включая логику Карабаха, Гардмана, Ширвана, Нахиджевана или Западного Азербайджана»,— уточнил господин Пашинян (цитата по Sputnik Армения). По итогам сделки, добавил он, Армения будет иметь территорию в 29,7 тыс. кв. м.
Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали мирное соглашение 8 августа 2025 года в Вашингтоне. Сейчас стороны продолжают работу по его ратификации, а также демилитаризации границы.