Путин, Алиев и Пезешкиан обсудили сотрудничество в энергетике
09.10.2026, 16:36
Президенты России, Азербайджана и Ирана Владимир Путин, Ильхам Алиев и Масуд Пезешкиан во время встречи в Туркменистане обсуждали форматы взаимодействия трех стран. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Там есть вопросы, связанные, скажем так, с форматами взаимодействия в самых различных областях, которые были обсуждены»,— сказал господин Песков (цитата по «РИА Новости»). Среди таких тем он выделил энергетику, но отметил, что затронуты были и «многие другие».
Лидеры стран провели отдельную встречу 9 октября после завершения Каспийского саммита. Во время выступления в Туркменистане Масуд Пезешкиан предложил создать такой формат работы СНГ, который бы допустил участие Ирана в работе объединения. По его словам, странам в регионе стоит объединить усилия в области экономики и энергетики.