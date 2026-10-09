Путин, Алиев и Пезешкиан обсудили сотрудничество в энергетике

«Там есть вопросы, связанные, скажем так, с форматами взаимодействия в самых различных областях, которые были обсуждены»,— сказал господин Песков (цитата по «РИА Новости»). Среди таких тем он выделил энергетику, но отметил, что затронуты были и «многие другие».