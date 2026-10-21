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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Мир

Эрдоган созвонился с Алиевым

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор. Лидеры обсудили двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы.
Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и Ильхам Алиев

Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и Ильхам Алиев

Azerbaijani Presidential Press Office / AP

Как сообщила пресс-служба Ильхама Алиева, разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сотрудничество между странами, «основанное на братских отношениях», будет и впредь подниматься на более высокий уровень.
Телефонный разговор состоялся на фоне кризиса в отношениях Азербайджана и Турции. Поводом стала реакция турецких политиков и общественных деятелей на принятие в азербайджанских школах новых правил школьной формы, среди которых — запрет на одежду, нарушающую принципы светского образования. В итоге Азербайджан возбудил уголовные дела о разжигании ненависти в отношении нескольких турецких граждан, а также объявил некоторых критиков азербайджанской политики персонами нон грата.
Подробнее — в материале «Ъ» «Хиджаб раздора».
Турция
Азербайджан
Ильхам Алиев
Реджеп Тайип Эрдоган

Авторы

  • Лусине Баласян
    Лусине Баласян
    корреспондент