Эрдоган созвонился с Алиевым
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор. Лидеры обсудили двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы.
Как сообщила пресс-служба Ильхама Алиева, разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сотрудничество между странами, «основанное на братских отношениях», будет и впредь подниматься на более высокий уровень.
Телефонный разговор состоялся на фоне кризиса в отношениях Азербайджана и Турции. Поводом стала реакция турецких политиков и общественных деятелей на принятие в азербайджанских школах новых правил школьной формы, среди которых — запрет на одежду, нарушающую принципы светского образования. В итоге Азербайджан возбудил уголовные дела о разжигании ненависти в отношении нескольких турецких граждан, а также объявил некоторых критиков азербайджанской политики персонами нон грата.