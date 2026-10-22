Пашинян назвал возможный срок подписания соглашения с Азербайджаном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что мирное соглашение с Азербайджаном может быть подписано в 2027-2028 годах. По его словам, сроки, которые озвучивают СМИ — 2031 год — были названы лишь потому, что мандат действующего парламента составляет пять лет.
«У правительства есть срок работы с 2026 по 2031 год. Я сказал это в рамках данной логики. Если нужны более конкретные сроки, я думаю, что мы должны подписать в 2027-2028 годах»,— сказал Никол Пашинян журналистам. По его словам, для этого необходимо активно работать с властями Азербайджана.
Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном было парафировано в Вашингтоне 8 августа при участии президента США Дональда Трампа. Документ пока не подписан: перед этим азербайджанская сторона требует изменения армянской конституции, в которой содержится пункт о Нагорном Карабахе, с осени 2023 года перешедшего под контроль Азербайджана.