Пашинян назвал возможный срок подписания соглашения с Азербайджаном

«У правительства есть срок работы с 2026 по 2031 год. Я сказал это в рамках данной логики. Если нужны более конкретные сроки, я думаю, что мы должны подписать в 2027-2028 годах»,— сказал Никол Пашинян журналистам. По его словам, для этого необходимо активно работать с властями Азербайджана.