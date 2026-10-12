В Азербайджане задержали 37 человек на протестах из-за запрета хиджабов в школе

21 сентября правительство Азербайджана утвердило новые правила школьной формы, запрещающие элементы одежды, которые нарушают ее единообразие или противоречат светскому характеру образования. Хиджаб в законе не упоминается, но в соцсетях с начала октября сообщали о случаях, когда школьниц не пускали на занятия из-за его наличия. В Баку начались протесты, к которым присоединились сотни людей.