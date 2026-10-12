В Азербайджане задержали 37 человек на протестах из-за запрета хиджабов в школе
12.10.2026, 17:47
В Азербайджане прошли протесты из-за закона, который предполагает запрет на ношение хиджаба в школах. МВД республики сообщило о задержании 37 человек из-за нарушения общественного порядка.
По утверждению ведомства, задержанные спровоцировали конфликты с работниками школ из-за введения новых требований к школьной форме, причиняли ущерб государственным образовательным учреждениям, препятствовали движению транспорта и «нормальной работе учебных заведений». Согласно УК Азербайджана, им грозит штраф, исправительные работы, ограничение свободы или лишение свободы на срок до 3 лет.
21 сентября правительство Азербайджана утвердило новые правила школьной формы, запрещающие элементы одежды, которые нарушают ее единообразие или противоречат светскому характеру образования. Хиджаб в законе не упоминается, но в соцсетях с начала октября сообщали о случаях, когда школьниц не пускали на занятия из-за его наличия. В Баку начались протесты, к которым присоединились сотни людей.