Путин назвал Азербайджан надежным партнером в сфере энергетики

Господин Путин анонсировал расширение сотрудничества Москвы и Баку по газу. «Мы сейчас находимся в активном диалоге с президентом Азербайджана господином Алиевым … Хочу еще раз подчеркнуть, мы видим здесь хорошие перспективы и готовы к этой совместной работе»,— сказал Владимир Путин.