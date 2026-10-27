Путин назвал Азербайджан надежным партнером в сфере энергетики
Президент Владимир Путин на пленарной сессии саммита Форума стран-экспортеров газа заявил, что Азербайджан — надежный и стабильный партнер России по многим направлениям, в том числе в сфере энергетики.
Господин Путин анонсировал расширение сотрудничества Москвы и Баку по газу. «Мы сейчас находимся в активном диалоге с президентом Азербайджана господином Алиевым … Хочу еще раз подчеркнуть, мы видим здесь хорошие перспективы и готовы к этой совместной работе»,— сказал Владимир Путин.
У стран есть несколько совместных проектов в сфере энергетики. Например, «ЛУКОЙЛ» владеет 19,99% в проекте «Шах-Дениз» — это газоконденсатное месторождение, на котором в 2023 году добыли 26 млрд куб. м. природного газа и свыше 4 млн т конденсата. Азербайджанская SOCAR в феврале заявляла о планах вернуться к закупкам российского газа.