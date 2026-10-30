Баку решил не идти на попятную

С конца сентября, когда и вступили в силу новые нормы, в соцсетях появлялись сообщения о недопуске в школу учениц в хиджабах. Турецкие политики и общественные деятели довольно резко раскритиковали Баку за подобную политику и нарушение исламских ценностей. Высказался в том числе главный советник турецкого президента Октай Сарал, который написал, что «право на образование не может быть принесено в жертву никакому идеологическому давлению».