Баку решил не идти на попятную
Ильхам Алиев отказался от поездки в Анкару
В отношениях «братских» Баку и Анкары усиливается напряжение из-за разногласий в трактовках исламских ценностей и отношения к Израилю. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в последний момент отказался от поездки в Анкару, где 29–30 октября проходил саммит Организации тюркских государств, по сути, отвергнув попытки президента Реджепа Тайипа Эрдогана сгладить острые углы.
13-й саммит Организации тюркских государств (ОТГ) состоялся 29–30 октября в Анкаре. Он прошел под лозунгом «Тюркский век: единство в языке, мышлении и делах». Одной из главных тем стала необходимость укрепить экономическую интеграцию и совместными усилиями содействовать разрешению международных конфликтов.
Хозяин мероприятия, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, указывая на эти направления сотрудничества для ОТГ, на торжественном ужине с участниками саммита декларировал: «В семейном кругу тюркского мира нет места разобщенности, отчуждению и разногласиям. Все мы едины, мы вместе и, даст Бог, останемся братьями от века и до скончания времен».
Однако атмосферу этого семейного круга все же омрачали определенные разногласия. И явным сигналом об этом стал отказ президента Азербайджана Ильхама Алиева посетить саммит. Известно стало об этом в последний момент, 29 октября, когда остальные участники — лидеры Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Туркменистана — уже съезжались в Анкару.
Пресс-служба азербайджанского лидера объяснила отказ от поездки «плотным рабочим графиком» Ильхама Алиева: 30 октября он планировал участвовать в церемонии награждения финалистов чемпионата мира и фестиваля FIFA, впервые проводимых в Баку. В сообщении отдельно отмечалось, что это событие «было запланировано заранее».
В итоге на саммите Азербайджан представлял министр иностранных дел республики Джейхун Байрамов. И это при том, что как раз на нынешнем саммите состоялась передача председательства в организации от Азербайджана (он «рулил» ОТГ в 2025–2026 годах) Турции.
Демонстративный отказ Ильхама Алиева — а именно так был воспринят его неприезд — стал явным отражением серьезной напряженности в отношениях Баку и Анкары.
Поводом стало решение азербайджанского правительства установить правила ношения школьной формы, в том числе запретить элементы одежды, «нарушающие ее единство и противоречащие принципам светского образования».
С конца сентября, когда и вступили в силу новые нормы, в соцсетях появлялись сообщения о недопуске в школу учениц в хиджабах. Турецкие политики и общественные деятели довольно резко раскритиковали Баку за подобную политику и нарушение исламских ценностей. Высказался в том числе главный советник турецкого президента Октай Сарал, который написал, что «право на образование не может быть принесено в жертву никакому идеологическому давлению».
Власти Азербайджана ответили на подобные нападки не менее резко. Генпрокуратура страны, в частности, возбудила уголовное дело в отношении нескольких турецких журналистов и общественников за разжигание религиозной ненависти.
Дискуссии о школьной форме разгорелись на фоне гораздо более глубокого вопроса: уже укрепившейся претензии Анкары к Баку из-за азербайджано-израильского сотрудничества.
Этот вопрос вновь вернулся в повестку в сентябре, когда на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке представители нескольких стран, включая Турцию, покинули зал во время выступления премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Азербайджанский представитель остался на месте среди пустых кресел, что в турецких СМИ оценили как неподобающее поведение со стороны союзника.
В азербайджанской риторике тем временем все чаще звучали заявления о независимости страны. И, даже не указывая открыто на Турцию, правящая партия «Ени Азербайджан» вполне недвусмысленно отмечала: ни одного государство исламского мира не имеет право «диктовать свою волю другим мусульманским народам, вмешиваться в их внутренние дела или ставить себя выше остальных».
Реджеп Тайип Эрдоган, судя по всему, попытался предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта и продемонстрировать готовность к диалогу.
Открытым текстом турецкий президент критику действий Баку со стороны своего окружения не комментировал, но его главный советник вскоре ушел в отставку. На прошлой неделе президент Эрдоган позвонил азербайджанскому коллеге, в отдельном порядке пригласив на саммит ОТГ и заверив, что страны «намерены развивать сотрудничество, опираясь на братские отношения».
«Турция максимально постаралась нивелировать этот инцидент. Но, несмотря на это, Ильхам Алиев не прилетел, принципиальная позиция Азербайджана здесь обозначена. Азербайджан продолжает линию на максимальную демонстрацию своей автономии и защиты своих интересов даже в отношениях с такими ближайшими союзниками, как Турция»,— объяснил в разговоре с “Ъ” заведующий сектором Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО Станислав Притчин.