Хиджаб раздора

«Определенный общенациональным лидером Гейдаром Алиевым принцип "Один народ — два государства" составляет духовную и политическую основу азербайджано-турецких отношений. Однако нельзя допускать искажения сути этого исторического выражения. Речь идет именно об одном народе и двух независимых государствах. Этот принцип ни в коем случае не дает одному государству права вмешиваться во внутренние дела другого или навязывать ему собственные политические и идеологические подходы»,— предупредила пресс-служба «Ени Азербайджан». Там напомнили, что Азербайджан «восстановил свою государственность и сегодня живет в суверенном государстве, проводящем независимую внутреннюю и внешнюю политику под руководством президента Ильхама Алиева».