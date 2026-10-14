Хиджаб раздора
Азербайджан и Турция разошлись в понимании исламских ценностей
В Баку с возмущением восприняли резкую критику Азербайджана, прозвучавшую в Турции в связи с принятием новых правил ношения школьной формы, исключающих ношение хиджаба. При этом турецкие политики не только не осудили акты вандализма, совершенные в Азербайджане противниками нового дресс-кода для школьников, но и обвинили Баку в нарушении «исламских ценностей». В ответ правящая партия «Ени Азербайджан» предупредила, что обвинения Анкары являются атакой на суверенитет и устои светского азербайджанского государства.
Отношения Азербайджана и Турции — стран, которые президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган называют «братскими»,— неожиданно обострились в связи со скандалом вокруг принятого правительством Азербайджана постановлением №309 от 21 сентября 2026 года, устанавливающим правила ношения школьной формы. Требования к школьному дресс-коду были дополнены запретом на элементы одежды, нарушающие ее единство и «не соответствующие принципу светского общего образования».
После принятия постановления №309 кабинет министров Азербайджана 6 октября утвердил нормы дресс-кода и для учителей.
Учитывая, что введение новых норм повлекло за собой случаи недопуска на занятия школьниц в хиджабе, в некоторых учебных заведениях Баку и Сумгаита 12 октября вспыхнули стихийные акции протеста, сопровождавшиеся поджогами, погромами и актами вандализма.
Во время операции по наведению порядка полиция задержала несколько десятков человек, в отношении некоторых из них было возбуждено уголовное дело по ст. 233 УК Азербайджана (организация действий, повлекших нарушение общественного порядка, либо активное участие в таких действиях).
В этой непростой ситуации неожиданная и неприятная для Баку реакция пришла из «братской» Турции.
Ведущие турецкие политики, представляющие как правящую в стране Партию справедливости и развития, так и оппозицию, фактически поддержали погромщиков и обвинили азербайджанские власти в ущемлении «исламских ценностей».
С выпадами в адрес Азербайджана выступили главный советник президента Турции Октай Сарал и несколько депутатов от партии власти, которые не ограничились критикой решения азербайджанского правительства о введении новых правил ношения школьной формы и стали предъявлять длинный список претензий Баку по вопросам его внешней политики и отношений с Израилем, Палестиной и исламским миром в целом.
Со своим «пламенным воззванием», из которого следовало, что исламские ценности в Азербайджане якобы оказались под угрозой, выступил лидер турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу. «Мои азербайджанские братья и сестры, неправильно разделять женщин на тех, у кого голова открыта, и тех, кто носит платок. Турция прошла через это тяжелое испытание, и у нас тоже была своя доля ответственности»,— заявил Кемаль Кылычдароглу.
«Я обращаюсь к Азербайджану: оставьте женщин свободными, пусть каждая сама выбирает, что ей носить»,— призвал турецкий политик.
В связи с развернутой в Турции столь неожиданной для Баку антиазербайджанской кампанией, к которой подключились турецкие СМИ, соцсети и информационные ресурсы, с ответным заявлением, выдержанным в предельно жестких тонах, выступила пресс-служба партии «Ени Азербайджан».
«Определенный общенациональным лидером Гейдаром Алиевым принцип "Один народ — два государства" составляет духовную и политическую основу азербайджано-турецких отношений. Однако нельзя допускать искажения сути этого исторического выражения. Речь идет именно об одном народе и двух независимых государствах. Этот принцип ни в коем случае не дает одному государству права вмешиваться во внутренние дела другого или навязывать ему собственные политические и идеологические подходы»,— предупредила пресс-служба «Ени Азербайджан». Там напомнили, что Азербайджан «восстановил свою государственность и сегодня живет в суверенном государстве, проводящем независимую внутреннюю и внешнюю политику под руководством президента Ильхама Алиева».
«Ни одно государство исламского мира не имеет права диктовать свою волю другим мусульманским народам, вмешиваться в их внутренние дела или ставить себя выше остальных. Стремление служить единству мусульманского мира должно подтверждаться равноправным сотрудничеством и взаимным уважением, а не гегемонистскими устремлениями»,— подчеркнули в азербайджанской партии власти, тем самым впервые признав, что со стороны Анкары сегодня предпринимаются попытки навязать Баку свои приоритеты в отношениях с внешним миром и подходы к исламским ценностям.
История с хиджабами в Азербайджане стала первой серьезной размолвкой в отношениях с Анкарой за всю более чем 35-летнюю историю независимого азербайджанского государства.
После поражения Азербайджана в первой карабахской войне 1992–1993 годов именно Турция наиболее активно поддерживала усилия Баку по восстановлению территориальной целостности азербайджанского государства. В 1993 году Анкара блокировала армяно-турецкую границу, мотивируя это оккупацией азербайджанских районов армянскими войсками, и на протяжении многих лет давала понять, что нормализация турецко-армянских отношений будет напрямую зависеть от решения карабахской проблемы и нормализации отношений Азербайджана и Армении.
После победы Азербайджана в 44-дневной второй карабахской войне осени 2020 года связи Баку и Анкары вышли на качественно новый уровень: 15 июня 2021-го президенты Алиев и Эрдоган подписали в перешедшем под контроль Азербайджана провозглашенном культурной столицей городе Шуша Декларацию о союзнических отношениях (Шушинская декларация).
Однако вопрос о роли Турции в победе во второй карабахской войне так и остался предметом острых споров.
В то время как в Азербайджане называют вторую карабахскую войну «отечественной» и настаивают, что военная победа была достигнута усилиями азербайджанской армии и ценой жизней тысяч шахидов, многие эксперты и СМИ за пределами Азербайджана придерживались того нарратива, что военную победу Баку якобы обеспечило вмешательство Анкары, что делает Азербайджан «младшим братом» Турции. В Баку категорически отрицают эту версию, заявляя об исключительно морально-политической поддержке «турецких братьев».
Победная символика второй карабахской войны и дальнейшей стратегии восстановления страны стала главным фундаментом дальнейшей консолидации власти и общества.
Весьма символично, что беспорядки в связи с новыми правилами ношения школьной формы совпали с презентацией 12 октября в Центре Гейдара Алиева в Баку художественного фильма «44» о событиях второй карабахской войны, на которой присутствовали все высшее политическое руководство страны, представители политической и военной элиты и общественные деятели.
В то время как в Турции политические силы все больше откровенно заигрывают с исламистами, видя в этом способ повышения своего влияния в обществе, в Азербайджане национальная консолидация идет на основе идей укрепления суверенитета страны. При этом именно исламисты являются единственной силой, недовольной светским характером государства и готовой бросить вызов властям.