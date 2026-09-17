Шойгу: отношения с Азербайджаном надо развивать на принципах партнерства

Отношения России и Азербайджана должны развиваться на основе двусторонней договорно-правовой базы, в том числе Декларации о союзническом взаимодействии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на совещании с членами президиума Научно-экспертного совета СБ. По его словам, в основу двусторонних отношений также должны лечь «принципы добрососедства и партнерства».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Господин Шойгу заверил, что недавний «кризисный период» между двумя странами был преодолен «в результате совместных усилий Москвы и Баку». Секретарь российского Совбеза убежден, что между странами «неразрешимых противоречий не бывает». «Когда разногласия появляются, следует сразу оценить — кому выгодно ссорить соседние народы и государства. Как правило, за этим стоят западники, заинтересованные в сохранении своего контроля над прибыльными отраслями экономики, транспортно-логистическими коридорами и ресурсами»,— сказал Сергей Шойгу.

17 сентября прошло совещание членов президиума научно-экспертного совета СБ России. В совещании также приняли участие первый замсекретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, гендиректор РСМД Иван Тимофеев, замнаучного руководителя Высшей школы экономики Андрей Кокошин, первый замгендиректора ТАСС Павел Коновальчик. Главной темой совещания стала «инвентаризация внешнеполитических ресурсов России в Закавказье в условиях актуальной геополитической конфигурации».

В июле глава российского МИДа Сергей Лавров встретился в Москве с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Министры заявили о стабилизации двусторонних отношений, испортившихся после крушения самолета «Азербайджанский авиалиний» в 2024 году. Господин Лавров охарактеризовал переговоры как «содержательные, полезные и доверительные». 7 сентября президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Они договорились активизировать контакты Москвы и Баку.

Подробности — в материале «Ъ» «Москва и Баку вернулись на прежние рельсы».