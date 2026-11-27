Новак заявил о контактах России и США по поводу дизельной сделки
Минэнерго России находится в контакте с американскими коллегами по поводу дизельной сделки, заявил российский вице-премьер Александр Новак. Какие-либо подробности он не привел, передает ТАСС.
Сделка о поставках дизеля была согласована во время телефонных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 9 октября. Планировалось, что в октябре объем поставок составит 300 тыс. т, в ноябре — 500 тыс., в декабре — 1 млн. В начале ноября Financial Times сообщила, что отправленные в США два танкера с российским дизелем изменили курс. Кремль убежден, что отгруженный США дизель найдет своих покупателей.