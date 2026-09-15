Азербайджан скоро завершит строительство дорог к границам Армении

Азербайджан построил автомобильную дорогу в направлении границы с Арменией на 95%, железнодорожную – на 75%. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Эта дорога необходима для реализации транспортного проекта «Маршрут Трампа».

«Завершение обоих проектов запланировано на 2027 год. В настоящее время в Нахчыване начались работы по реконструкции железной дороги. 42-километровый участок железнодорожного маршрута Турция–Нахчыван проходит по территории Армении»,— заявил господин Байрамов на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

42-километровый участок дороги, который пока остается «недостающим звеном» транспортного пути, проходит через Сюникскую область Армении. «Переговоры по этому вопросу (по его строительству.— ‘’Ъ’’) ведутся между США и Арменией. Хотя это считается территорией Армении, въезд и выезд будут осуществляться из Азербайджана»,— подчеркнул Хакан Фидан.

«Маршрут Трампа» должен соединить западные районы Азербайджана с его эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой через территорию Армении. Предполагается создание совместной управляющей компании TRIPP Development, 74% акций которой получат США, остальные — Армения. Под управлением Соединенных Штатов маршрут будет находиться 49 лет с возможностью продления еще на 50 (в таком случае доля Армении в УК возрастет до 49%).

Лусине Баласян