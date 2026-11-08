Шесть лет без войны
Азербайджан и Армения разошлись в оценке карабахского конфликта
В Баку и Ереване отмечают шестую годовщину окончания второй карабахской войны, завершившейся подписанием 9 ноября 2020 года заявления лидеров России, Азербайджана и Армении о полном прекращении боевых действий и возращении региона к миру. В Баку окончание войны празднуют как День победы, в Ереване продолжают искать виновных в трагедии. Азербайджан называет Россию стратегическим партнером, Армения уходит от России все дальше, возлагая на нее и союзников по ОДКБ ответственность за поражение в войне.
Бакинское время
Шестую годовщину победы во второй карабахской войне, официальной датой окончания которой в Азербайджане считают 8 ноября 2020 года — день, когда национальный флаг страны был поднят над вернувшейся под контроль Баку Шушинской крепостью, в республике отметили серией праздничных мероприятий и новыми заявлениями азербайджанского руководства о ходе мирного восстановления региона.
Итоги шестилетнего развития президент Азербайджана Ильхам Алиев подвел в ходе рабочей поездки по стране, общаясь с жителями, переселившимися в села Зангиланского и Джебраильского районов.
«Мы всего за шесть лет вернули в Карабах и Восточный Зангезур около 100 тыс. человек, создав для них самые лучшие условия, которые только возможны. Мы одержали победу в войне. Наш народ, живущий в условиях мира, строит и созидает»,— заявил Ильхам Алиев.
В Баку рапортуют, что за минувшие шесть лет в Карабахе построены три международных аэропорта, мосты, тоннели, скоростные дороги, жилые дома, медицинские и учебные учреждения, предприятия малого и среднего бизнеса; объем вложений в освобожденные территории составил около $15 млрд. До 2030 года на эти цели планируется выделить еще почти $8 млрд.
Выступая в Москве на приеме по случаю победы во второй карабахской войне, которую в стране называют отечественной, посол Азербайджана в РФ Рахман Мустафаев напомнил, что «важнейшими результатами освобождения Карабаха стали начавшийся процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также укрепление безопасности и сотрудничества в регионе Южного Кавказа».
Среди ключевых перемен глава азербайджанской дипмиссии назвал завершение работы над мирным договором между Баку и Ереваном, который был парафирован 8 августа прошлого года в Вашингтоне, а также процесс делимитации границы и открытие воздушного пространства и наземных коммуникаций для транзитных грузов.
«В отношениях с Арменией наша принципиальная позиция сводится к тому, что для подписания мирного договора необходимо, чтобы из конституции Армении и ее национального законодательства были исключены все положения, содержащие территориальные претензии к Азербайджану»,— разъяснил посол Мустафаев главную причину того, почему мирный договор до сих пор остается неподписанным.
Значительную часть своего выступления глава азербайджанской дипмиссии посвятил отношениям с Россией.
«Правовая и политическая база отношений остается неизменной — Азербайджан и Россия были и остаются стратегическими партнерами, прочно связанными принципами подписанной 22 февраля 2022 года Декларации о союзническом взаимодействии. Состоявшаяся 9 октября прошлого года в Душанбе встреча президентов Алиева и Путина показала, что эти союзнические отношения прошли испытание временем»,— заявил Рахман Мустафаев. По его словам, встреча двух лидеров в Душанбе «запустила процесс полной нормализации двусторонних отношений, в рамках которого мы наблюдаем активизацию политического диалога между президентами и взаимных визитов на парламентском и правительственном уровнях». За 10 месяцев этого года было совершено свыше 40 визитов высокого уровня, что в два раза превышает показатель всего прошлого года.
Накануне шестой годовщины окончания второй карабахской войны Баку с визитом посетил глава МЧС России Александр Куренков, который провел встречи и переговоры с главой МЧС Азербайджана Кямаледдином Гейдаровым и премьер-министром страны Али Асадовым. В ходе визита в Баку Александр Куренков предложил азербайджанской стороне помощь в разминировании освобожденных территорий (на данный момент от мин очищено лишь около 26% территорий Карабаха и соседних районов, в связи с чем в регионе постоянно происходят инциденты, жертвами которых становятся мирные жители).
Вторая карабахская война завершилась подписанием в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года заявления президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна о полном прекращении боевых действий. Трехстороннее заявление лидеров России, Азербайджана и Армении фактически стало «дорожной картой» движения Южного Кавказа к миру — в п. 9, в частности, предусматривается разблокирование всех экономических и транспортных коммуникаций в регионе.
«Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России»,— говорится в трехстороннем заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении.
Безвременье Еревана
В Ереване окончание второй карабахской войны отметили проведением с 6 по 8 ноября третьего Всемирного армянского саммита, в котором приняли участие более 800 представителей армянских общин со всего мира. Выступивший на форуме премьер-министр Армении Никол Пашинян представил посланцам армянских диаспор свой проект «Реальная Армения», который он активно продвигает после поражения в 44-дневной войне 2020 года, а также объяснил, почему Ереван не спешит внести изменения в конституцию и тем самым устранить последнее препятствие для подписания мирного договора с Баку.
«Азербайджан не может требовать от Армении изменения конституции. Когда мы начали обсуждения с Азербайджаном, прежде всего мы зафиксировали, что вопрос, связанный с конституцией,— это наше внутреннее дело, мы не собираемся эту проблему обсуждать с каким-либо внешним актором или партнером, потому что мы намерены обсуждать это исключительно с нашим народом»,— заявил Никол Пашинян.
Шестая годовщина окончания второй карабахской войны совпала с новым скандалом в отношениях Москвы и Еревана в связи с заявлениями спикера парламента Армении Алена Симоняна с обвинениями российской стороны в якобы нежелании оказать помощь Еревану в острой фазе конфликта с Баку.
«Именно Россия и никто другой остановила кровопролитие в регионе»,— заявила 7 ноября представитель МИД РФ Мария Захарова, по словам которой в заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении 9 ноября 2020 года было объявлено о полном прекращении всех военных действий в зоне конфликта.
«Это не абстрактные шаги, а конкретные действенные меры, чему предшествовали многочисленные контакты на высшем уровне. В результате в регионе был развернут российский миротворческий контингент»,— отметила Мария Захарова.
В своем комментарии «РИА Новости» она также напомнила сказанные ранее слова Алена Симоняна о том, что он «буквально падал к ногам русских и говорил: “Мы же ваши братья, мы ваши союзники, остановите эту войну”». «Не знаем, к чьим ногам он тогда падал, а может, и продолжает это делать по-прежнему»,— заметила представитель МИД РФ.
«Напомним Симоняну и про Прагу. Точнее, про ночь с 6 на 7 октября 2022 года, когда на саммите под эгидой Европейского союза Пашинян признал Нагорный Карабах частью территории Азербайджанской Республики. Говорить о каких-то не сделанных Россией “действенных шагах” и при этом принижать усилия и жертвы российских миротворцев — значит искажать истину»,— заключила представитель российского МИДа.
Как заявил 6 ноября агентству ТАСС замглавы МИД РФ Александр Панкин, на следующей неделе может быть решен вопрос о лишении Армении права голоса в ОДКБ, председателем которой в настоящий момент является Россия (очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет 11 ноября в Москве).
«Армения уже два с лишним года не платит взносов, поэтому вполне может быть принято решение о временном приостановлении ее членства, точнее, лишении права голоса, пока не будут уплачены взносы»,— заявил господин Панкин.
Ранее премьер Никол Пашинян заявил в парламенте, что он выступает за исключение республики из ОДКБ и будет доволен, если это произойдет, так как интерес Еревана к ОДКБ иссяк.