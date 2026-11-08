Шесть лет без войны

«Правовая и политическая база отношений остается неизменной — Азербайджан и Россия были и остаются стратегическими партнерами, прочно связанными принципами подписанной 22 февраля 2022 года Декларации о союзническом взаимодействии. Состоявшаяся 9 октября прошлого года в Душанбе встреча президентов Алиева и Путина показала, что эти союзнические отношения прошли испытание временем»,— заявил Рахман Мустафаев. По его словам, встреча двух лидеров в Душанбе «запустила процесс полной нормализации двусторонних отношений, в рамках которого мы наблюдаем активизацию политического диалога между президентами и взаимных визитов на парламентском и правительственном уровнях». За 10 месяцев этого года было совершено свыше 40 визитов высокого уровня, что в два раза превышает показатель всего прошлого года.