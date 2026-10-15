Минздрав Азербайджана прокомментировал сообщения о запрете хиджаба в больницах

Информация о запрете на ношение хиджаба появилась после опубликования приказа, изданного правительством 21 сентября. Тогда в Азербайджане утвердили новые правила школьной формы, которые запрещали использовать элементы одежды, нарушающие единообразие формы или противоречащие принципу светского образования. Слово «хиджаб» в документе не упоминается, однако с начала октября в соцсетях сообщали о случаях, когда школьниц не пускали на занятия из-за его наличия.