Минздрав Азербайджана прокомментировал сообщения о запрете хиджаба в больницах
Министерство здравоохранения Азербайджана опровергло информацию о введении ограничений на ношение хиджаба в медицинских учреждениях страны. Распространяемый в социальных сетях приказ в ведомстве назвали фальшивым.
«Министерство здравоохранения не принимало подобного документа и не давало медицинским учреждениям никаких указаний по этому поводу», — отмечается в заявлении ведомства в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Информация о запрете на ношение хиджаба появилась после опубликования приказа, изданного правительством 21 сентября. Тогда в Азербайджане утвердили новые правила школьной формы, которые запрещали использовать элементы одежды, нарушающие единообразие формы или противоречащие принципу светского образования. Слово «хиджаб» в документе не упоминается, однако с начала октября в соцсетях сообщали о случаях, когда школьниц не пускали на занятия из-за его наличия.
12 октября в некоторых учебных заведениях Баку и Сумгаита произошли протесты, которые сопровождались поджогами, погромами и актами вандализма. Министерство внутренних дел сообщило о задержании 37 человек. С критикой азербайджанского правительства выступил главный советник президента Турции Октай Сарал. Он призвал Азербайджан «оставить женщин свободными».