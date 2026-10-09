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Выпуск газеты №187«Ъ» Газета
Мир

Путин, Алиев и Пезешкиан встретились после Каспийского саммита в Туркменистане

09.10.2026, 14:17
Президенты России, Азербайджана и Ирана Владимир Путин, Ильхам Алиев и Масуд Пезешкиан провели трехстороннюю встречу в Туркменистане после завершения Каспийского саммита. Об этом сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Заседание Каспийского экологического саммита

Заседание Каспийского экологического саммита

Пресс-служба Президента России

Предыдущая трехсторонняя встреча президентов России, Азербайджана и Ирана состоялась в 2016 году в Баку. Президентом Ирана тогда был Хасан Рухани.
Владимир Путин прибыл в Туркменистан 8 октября с двухдневным визитом. В первый день он провел отдельные встречи с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, а также Масудом Пезешкианом.
Азербайджан
Туркмения
Ильхам Алиев
СССР