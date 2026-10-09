Путин, Алиев и Пезешкиан встретились после Каспийского саммита в Туркменистане
09.10.2026, 14:17
Президенты России, Азербайджана и Ирана Владимир Путин, Ильхам Алиев и Масуд Пезешкиан провели трехстороннюю встречу в Туркменистане после завершения Каспийского саммита. Об этом сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Предыдущая трехсторонняя встреча президентов России, Азербайджана и Ирана состоялась в 2016 году в Баку. Президентом Ирана тогда был Хасан Рухани.
Владимир Путин прибыл в Туркменистан 8 октября с двухдневным визитом. В первый день он провел отдельные встречи с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, а также Масудом Пезешкианом.