Песков: Путин и Алиев не обсуждали в Туркмении тему задержанных в Баку россиян
12.10.2026, 14:29
Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев во время переговоров в Туркмении не касались темы задержания россиян в Баку в 2025 году. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Эта тема на высшем уровне не обсуждалась»,— уточнил господин Песков на брифинге. Других подробностей он не привел.
11 россиян были задержаны в Азербайджане в июне 2025 года. В июле их заключили под стражу на четыре месяца, после чего продлили арест еще на три месяца. Арестованные проходят по делу об обороте наркотиков и кибермошенничестве.