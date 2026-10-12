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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Мир

Песков: Путин и Алиев не обсуждали в Туркмении тему задержанных в Баку россиян

12.10.2026, 14:29
Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев во время переговоров в Туркмении не касались темы задержания россиян в Баку в 2025 году. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Эта тема на высшем уровне не обсуждалась»,— уточнил господин Песков на брифинге. Других подробностей он не привел.

Песков об энергетическом перемирии и «Северных потоках»

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11 россиян были задержаны в Азербайджане в июне 2025 года. В июле их заключили под стражу на четыре месяца, после чего продлили арест еще на три месяца. Арестованные проходят по делу об обороте наркотиков и кибермошенничестве.
Азербайджан
Дмитрий Песков
Ильхам Алиев
СССР