Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
Санкт-Петербург
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Нижний Новгород
Новосибирск
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Саратов
Уфа
Челябинск
ВОЙТИ
Регистрация
ПРОФИЛЬ
ВЫХОД
06 ноября, среда
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-Tech
Авто
Стиль
Войти в профиль
06 ноября, среда
Слушать радио
Коротко
Новости
18:11
Власти Кипра аннулировали гражданство девяти россиян
21:53
СМИ: Верховный суд оставил срок давности по налоговым преступлениям
20:55
Задержанного по делу об убийстве начальника Центра «Э» по Ингушетии отпустили после допроса
22:23
Ряд центральных улиц Москвы перекроют 7 ноября из-за марша на Красной плошади
22:37
В Германии готовят смягчение поправок по Газовой директиве ЕС для «Северного потока-2»
22:08
Акции Uber подешевели до рекордного минимума после снятия ограничений на их продажу
21:31
ФСИН готовит единый перечень опасных заболеваний для колоний и СИЗО
21:06
Медведев уволил заместителя руководителя Росавиации Ведерникова
20:48
МКБ обменяет еврооблигации на акции
20:43
СМИ: Boeing вложит $1 млрд в улучшение авиационной безопасности
20:30
Путин посетит съезд «Единой России» по подготовке к парламентским выборам 2021 года
20:23
РБК: куратором мусорной реформы может стать помощник вице-премьера Гордеева
20:12
SEC в 2019 году собрала штрафы на рекордные $4,3 млрд
19:48
«Аэрофлот» вернул обладателям золотых карт доступ к ВИП-залам трех аэропортов
19:46
СМИ сообщили о задержании предполагаемого соучастника убийства начальника центра «Э» по Ингушетии
ещё
все новости
Подробно
Тема
(обновлено: 06.11.2019)
Деятельность Microsoft
Все темы
Подписаться на тему
Отписаться от темы
2
Apple и Facebook занялись жилищным строительством
Как технологические корпорации берут на себя функции государства
НДС обновился для Microsoft
Корпорация предупредила партнеров об изменениях в налогообложении
Microsoft окутана облаками
Компания купила сервис PlayFab и намерена приобрести производителя видеоигр ЕА
Технологические компании продолжают расти
Alphabet, Amazon и Microsoft отчитались за третий квартал
Североамериканские индейцы помогли с патентами
и подали в суд на Amazon и Microsoft
Реквием по MS Paint и Adobe Flash
Компании объявили о прекращении поддержки своих программ
Чат-боты Microsoft выходят из-под контроля
Виртуальный собеседник Zo высказался о Коране и Осаме бен Ладене
1
Microsoft назначила нового президента в России
Руководителем российского представительства станет Томаш Боченек
Microsoft дает пользователям больше контроля
Компания отреагировала на критику политики сбора и хранения данных
Google и Facebook конкурируют с университетами
Технологические компании переманивают специалистов по искусственному интеллекту
6
Microsoft прописывают антивирусное
В отношении корпорации завели антимонопольное дело
3
ФАС открыла дело против Microsoft
«Лаборатория Касперского» обвинила корпорацию в злоупотреблении доминирующим положением
8
Microsoft обновляет цены
Софт подорожает на 10%
4
Искусственный интеллект объединил Google и Facebook
Технологические компании планируют совместную работу
2
Google и Fox News объединились с Microsoft
в желании рассказывать пользователям о слежке со стороны властей
17
Почему надо переходить на Windows 10
С 30 июля установка последней версии «окон» стала платной
Франция покончит со слежкой Microsoft
Регулятор требует прекратить следить за действиями пользователей Windows 10 без их ведома
Архив
наглядно
Фотогалерея
Фото дня: 6 ноября
Деревья в горах Казахстана, пожар на рынке в Нигерии, религиозный праздник в Баварии и другие кадры
Фотогалерея
Прошли «Русским маршем»
Кадры двух шествий под одним названием
Фотогалерея
«Не переношу дураков, но через них приходится продираться»
Актеру Мэттью Макконахи — 50 лет
Фотогалерея
География протеста
Хроника последних массовых акций в разных странах
Фотогалерея
Лучшие фото за октябрь
Показательные выступления конной полиции, саммит «Россия—Африка» и другие кадры
Фотогалерея
Halloween—2019
Как отметили праздник в разных странах
Видео
Спецоперация в деталях
Пентагон рассказал и показал, как был ликвидирован Абу Бакр аль-Багдади
Видео
«Ранит до глубины души»
Древний замок Сюри из списка ЮНЕСКО уничтожен огнем
Фотогалерея
Здесь был ЗИЛ
Что ждет последний уцелевший цех автозавода
Фотогалерея
Неделя моды в Москве
Что представили дизайнеры в Гостином дворе
Предыдущий слайд
Следующий слайд
1
/
1
Спецпроекты |
все
Как китайских туристов принимают в России и почему они стали проблемой
Что разделяет россиян
Что будет с рублем, долларом и нефтью в ноябре
Валютный прогноз
Как будет вести себя рубль
7–8 ноября
Самое читаемое
просмотров:
82984
И награды при нем
Как Владимир Путин в Кремле ордена и медали вручал
просмотров:
78053
Половой синдром
На экранах «Верность» Нигины Сайфуллаевой
просмотров:
76079
В дело о покушении на Филиппа Киркорова не вписываются громкие имена
В материалах появились еще две статьи УК, но отсутствуют Максим Галкин и Алла Пугачева
просмотров:
61004
«В Вашингтоне помешались на России»
Бывший губернатор Калифорнии Джерри Браун о том, почему он не боится выступать за улучшение российско-американских отношений
просмотров:
56884
Машины съезжают из России
Экспорт растет на фоне снижения внутреннего спроса
Первые лица |
все
Глава Lufthansa Карстен Шпор о работе в России
Премьер-министр Армении об отношениях с Москвой и Евросоюзом
Глава Bosco Михаил Куснирович о том, почему он стал делать одежду, а не продавать
Тенденции |
все
Зачем производители алкоголя начали выпускать соки и воды
Как «Россети» замыкают на себя все электросетевое хозяйство страны
Куда граждане перекладывают деньги с банковских депозитов
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
FM93.6
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия