Заразительный пример

Заражение компаний вредоносным софтом остается одной из наиболее актуальных киберугроз для бизнеса. С помощью таких программ хакеры проникают в ИТ-инфраструктуру, собирают не только данные компании, но и сведения о действиях конкретных пользователей. В первом полугодии 2026 года вредоносный софт использовали в 65% атак. Все чаще точкой входа становятся продукты Microsoft Office.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с отчетом ИБ-вендора Positive Technologies об угрозах, обнаруженных в сетях российских компаний. Из него следует, что в первом полугодии 2026 года вредоносное ПО использовалось в 65% успешных атак. С его помощью злоумышленники проникают в инфраструктуру и закрепляются в ней, развивают атаку до полной компрометации критически важных систем.

За период с осени 2025 года наиболее часто в сетевом трафике организаций также обнаруживалось вредоносное ПО (75% случаев). Половина от этих опасных программ — вирусы-трояны для совершения нелегитимных действий на устройстве пользователя. Еще около четверти обнаруженных вредоносных программ являются софтом, который собирает информацию о пользователе и передает ее злоумышленникам. Большинство таких программ (85%) — средства для похищения учетных данных, остальная часть — программы, предназначенные для отслеживания действий пользователя. Вирусы-шифровальщики составляют около 4% от вредоносного ПО. Под вредоносными файлами в сетевом трафике подразумевается «активность различных потенциально опасных программ и файлов, с помощью которых потом будут реализованы разные шаги кибератаки».

В Positive Technologies также подчеркнули, что среди применяемых злоумышленниками инструментов особенно заметной угрозой стали документы Microsoft Office.

Они занимают 26% от всех способов «доставки вредоносного ПО». Документы Word и Excel привычны для рабочих процессов и стали удобным начальным вектором атаки. «Документ в современной атаке — не просто способ доставить вредоносную нагрузку, а полноценный инструмент для запуска и закрепления кода»,— объясняют там. Также использование злоумышленниками «штатных и не относящихся к вредоносным инструментов» усложняет обнаружение атак, может маскироваться под обычную активность сотрудников. На такие потенциально опасные инструменты пришлось 8% всех обнаружений.

Как писал “Ъ” ранее, в 2026 году сотрудники российских компаний стали чаще открывать фишинговые письма, то есть письма, содержащие опасные вложения с вирусами, и т. д. Доля успешных атак составила 43% против 40% годом ранее. До 11,3% вырос показатель компрометации информации, когда пользователь не только перешел по ссылке, но и ввел свои учетные данные (см. “Ъ” от 7 сентября).

Электронная почта по-прежнему остается одним из основных каналов распространения угроз, говорят в компании «Информзащита».

К ней добавляются мессенджеры и загрузка программ из непроверенных источников. Для корпоративной инфраструктуры существенны также проникновения через уязвимые внешние сервисы и подрядчиков. Особенно опасны программы для кражи учетных данных: они могут работать незаметно, пока сотрудник продолжает пользоваться компьютером, а дальше эти доступы могут использовать уже другие участники атаки, рассказали в «Информзащите». Их продают, применяют для проникновения в инфраструктуру, кражи данных или вымогательства.

Что касается угроз, связанных с продуктами и системами Microsoft, в компании говорят, что сама по себе нелицензионная Windows не становится автоматически менее надежной с каждым годом, так как неподлинные копии могут получать критические обновления безопасности. Однако «проблемы начинаются там, где обновления отключают, перестают устанавливать или используют версию системы, для которой Microsoft уже не выпускает исправления».

Татьяна Исакова