Американские хайтек-компании скрывали данные о выбросах своих дата-центров в ЕС

Крупные американские технологические компании успешно скрывали объемы вредных выбросов от своих дата-центров в Европе. Как показало расследование, проведенное независимым журналистским проектом Investigate Europe, Microsoft, Amazon, Google и другие компании добились включения положения о конфиденциальности прямо в нормативные положения ЕС, что позволило им не обнародовать данные о выбросах.

В условиях значительного роста числа дата-центров, Еврокомиссия в 2023 году скорректировала директиву по энергоэффективности. Документ обязывал операторов дата-центров сообщать ключевые данные, включая объем выбросов и потребление воды. Однако, как установили журналисты ёInvestigate Europe, в 2024 году технологические компании добились того, чтобы вся индивидуальная информация о дата-центрах была закрыта. Они обосновали это коммерческими интересами. Еврокомиссия приняла это обоснование. Теперь данные о выбросах нельзя получить даже с помощью запросов.

Более того, изучение внутренней переписки показало, что представители Еврокомиссии напоминали чиновникам в национальных ведомствах, чтобы те «сохраняли конфиденциальность всей информации и ключевых показателей отдельных дата-центров».

По мнению десяти экспертов, опрошенных Investigate Europe, эта ситуация может квалифицироваться как нарушение правил прозрачности. В частности, такое положение нарушает обязательства ЕС в рамках Орхусской конвенции «О доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды», подписанной в 1998 году.

Алена Миклашевская