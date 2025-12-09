Microsoft потратит $17,5 млрд на развитие ИИ в Индии

Глава Microsoft Сатья Наделла сообщил, что его корпорация вложит $17,5 млрд в Индию. По словам топ-менеджера, это является крупнейшей инвестицией Microsoft в Азии. Средства пойдут на развитие в Индии ИИ-инфраструктуры, обучение и повышение квалификации специалистов в этой области. Заявление глава Microsoft сделал по итогам личной встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели.

Как отмечает агентство Bloomberg, в последнее время корпорация Microsoft особенно активно вкладывает средства в развитие своих ИИ-операций в самых разных странах мира. В ноябре компания сообщила, что инвестирует $10 млрд в строительство дата-центра в Португалии. Также в ноябре компания выделила почти $8 млрд на создание дата-центров и обучение сотрудников в ОАЭ. В сентябре Microsoft сообщила об инвестициях $30 млрд в развитие ИИ-инфраструктуры в Великобритании.

Евгений Хвостик