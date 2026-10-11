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Выпуск газеты №188«Ъ» Газета
Медиа и Телеком

Глава Microsoft призвал использовать «аварийный тормоз» в разработке ИИ

11.10.2026, 16:34
Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла призвал к использованию независимых инструментов контроля и «аварийного тормоза» в новых системах искусственного интеллекта (ИИ). По его словам, это позволит соответствующим специалистам приостанавливать или вообще прекращать работу ИИ-модели в процессе выполнения задачи.
Гендиректор Microsoft Сатья Наделла

Гендиректор Microsoft Сатья Наделла

Evan Vucci / Reuters

«Необходимо окружить недетерминированные модели сильными детерминированными системами дизайна, контролем со стороны человека и надежными операционными процедурами и установить стандарты индустрии там, где существующие стандарты недостаточны»,— написал господин Наделла в соцсети X. По его мнению, передовые и закрытые ИИ-модели необходимо рассматривать как «инсайдерский риск». Система безопасности должна постоянно отслеживать действия ИИ, проверять его ответы на скрытые угрозы, токсичность или галлюцинации и жестко ограничивать его доступ к критически важной инфраструктуре. Для обеспечения безопасности глава Microsoft выдвинул семь принципов управления ИИ, включающих постоянную проверку, внешний аудит и «аварийный тормоз».
Заявление Сатьи Наделлы стало очередным предупреждением, прозвучавшим из рядов руководителей крупных технологических компаний и разработчиков ИИ, включая Дарио Амодеи из Anthropic, Сэма Альтмана из OpenAI и Илона Маска из SpaceX. За последние полгода продвинутые ИИ-модели неоднократно выходили из-под контроля и совершали несанкционированные действия, включая взлом сетей и извлечение данных.
Подробнее о спорах вокруг искусственного интеллекта — в материале «ИИ немедленно выпал».
Искусственный интеллект
Microsoft
Технологии

Авторы

  • Алена Миклашевская
    Алена Миклашевская
    переводчик-корреспондент