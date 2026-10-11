Глава Microsoft призвал использовать «аварийный тормоз» в разработке ИИ

«Необходимо окружить недетерминированные модели сильными детерминированными системами дизайна, контролем со стороны человека и надежными операционными процедурами и установить стандарты индустрии там, где существующие стандарты недостаточны»,— написал господин Наделла в соцсети X. По его мнению, передовые и закрытые ИИ-модели необходимо рассматривать как «инсайдерский риск». Система безопасности должна постоянно отслеживать действия ИИ, проверять его ответы на скрытые угрозы, токсичность или галлюцинации и жестко ограничивать его доступ к критически важной инфраструктуре. Для обеспечения безопасности глава Microsoft выдвинул семь принципов управления ИИ, включающих постоянную проверку, внешний аудит и «аварийный тормоз».