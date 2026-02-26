В токийском офисе Microsoft Japan прошли обыски

Комиссия по справедливой торговле Японии (JFTC) 25 февраля провела выездную проверку японского филиала американского ИТ-гиганта Microsoft по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Yomiuri.

Компания подозревается во вмешательстве в сделки конкурентов путем создания препятствий для использования операционной системы Microsoft Windows и сервиса Microsoft 365 в облачных сервисах других компаний. Даже когда пользователям разрешалось использовать программное обеспечение, компания устанавливала платные условия.

Лидерами растущего мирового рынка облачных сервисов являются Amazon, Microsoft и Google, доля которых составляет почти 70%. Около 30% занимает Amazon Web Services (AWS), примерно 20% — Microsoft Azure. Последняя из года в год увеличивает свою долю по отношению к двум конкурентам.

Запретами Microsoft, по всей видимости, пыталась привлечь новых пользователей. JFTC считает, что эти действия могут представлять собой «вмешательство в торговлю» или «сделки с ограничительными условиями», которые запрещены японским законодательством.

JFTC приступила к изучению документов, предоставленных компанией, и опросу причастных сторон. Представители Microsoft Japan заявили о готовности в полной мере сотрудничать с комиссией. Если JFTC удастся подтвердить подозрение, она планирует провести расследование и в отношении самой Microsoft, пишет газета.

Эрнест Филипповский