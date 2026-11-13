Сбой в работе Microsoft затронул пользователей в 74 странах
Масштабный сбой произошел в работе американской компании Microsoft. Пользователи жалуются на проблемы с доступом к пакету программ Microsoft 365, в том числе к почте Outlook, сервису видеозвонков Teams и чат-боту Copilot. По данным Downdetector, обращения поступают от пользователей из 74 стран.
О нестабильной работе продуктов Microsoft начали сообщаться вечером 12 ноября. Компания вскоре подтвердила, что в работе сервисов произошел сбой, и предупредила, что неполадки возникают в основном у пользователей из Южной и Северной Америки, но могут затронуть и других.
Вскоре телеканал SBS сообщил, что государственные учреждения Австралии также столкнулись с проблемами в работе с пакетом программ Microsoft. Сбой затронул школы, суды, полицию и контрразведку. Министерство внутренних дел страны считает, что причиной стали проблемы при обновлении программного обеспечения.