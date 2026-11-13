Сбой в работе Microsoft затронул пользователей в 74 странах

О нестабильной работе продуктов Microsoft начали сообщаться вечером 12 ноября. Компания вскоре подтвердила, что в работе сервисов произошел сбой, и предупредила, что неполадки возникают в основном у пользователей из Южной и Северной Америки, но могут затронуть и других.