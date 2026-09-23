Microsoft инвестирует $10 млрд на Ближнем Востоке
Американская корпорация Microsoft планирует инвестировать в страны Персидского залива $10 млрд к 2030 году. Об этом сообщил в интервью Reuters президент корпорации Брэд Смит.
Microsoft планирует вложить эти деньги, в частности, в развитие облачных технологий и искусственного интеллекта в Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Катаре и Кувейте и собирается уделять особенное внимание цифровой устойчивости. Как отмечает Reuters, в условиях продолжающейся войны США и Израиля с Ираном компания делает цифровую устойчивость частью своей стратегии в этом регионе.
Объявленные господином Смитом $10 млрд включают инвестиции на $7,9 млрд в ОАЭ, о которых компания сообщила еще в прошлом году, и дополнительные $2 млрд. «Мы сохраняем все инвестиции, которые мы планировали сделать до начала конфликта, и фактически увеличиваем их»,— заявил он. В какие именно проекты будут направлены эти инвестиции, не сообщается.
Для облачной и ИИ-инфраструктуры в регионе цифровая устойчивость означает способность дата-центров и связанных с ними сервисов сохранять работу при физических атаках. Такие атаки вызывают масштабные сбои в работе банков, платежных систем, облачных платформ для обработки данных и сервисов заказов такси, а также повышают риски страховых премий и расходы на безопасность проектов. Это ставит под угрозу планы Саудовской Аравии и ОАЭ стать региональными хабами облачных и ИИ-сервисов.
Инфраструктурная база для этой стратегии создавалась с начала 2020-х годов: американские компании, включая Microsoft, начали вкладываться в строительство дата-центров в ОАЭ, Катаре и Саудовской Аравии. В Катаре Microsoft также использует Qatar Science & Technology Park, что связывает развитие облачных сервисов с размещением вычислительной инфраструктуры непосредственно в странах региона.