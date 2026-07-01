Microsoft планирует сократить до 2,5% сотрудников

Компания Microsoft готовится сократить до 2,5% сотрудников в целях снижения издержек. Как сообщает издание Business Insider со ссылкой на осведомленные источники, сокращения затронут несколько тысяч сотрудников подразделений продаж и консалтинга, а также Microsoft Gaming, занимающегося разработкой, выпуском и продажей видеоигр, консолей и облачных сервисов.

По данным источников, официально о кадровых решениях будет объявлено на следующей неделе. При этом нынешние сокращения будут менее масштабными, чем прошлогодние, когда компанию покинули или перешли внутри нее на другие позиции 15 тыс. человек. На этот раз также планируется части увольняемых сотрудников предложить другие позиции в самом Microsoft.

Издержки Microsoft и других технологических гигантов растут в последний год в связи со значительными вложениями в технологии ИИ. Это негативно сказывается на показателях. Акции компании в прошлом месяце упали на 19%. С начала года они потеряли почти 23%.

Алена Миклашевская