Microsoft планирует сократить до 2,5% сотрудников
Компания Microsoft готовится сократить до 2,5% сотрудников в целях снижения издержек. Как сообщает издание Business Insider со ссылкой на осведомленные источники, сокращения затронут несколько тысяч сотрудников подразделений продаж и консалтинга, а также Microsoft Gaming, занимающегося разработкой, выпуском и продажей видеоигр, консолей и облачных сервисов.
По данным источников, официально о кадровых решениях будет объявлено на следующей неделе. При этом нынешние сокращения будут менее масштабными, чем прошлогодние, когда компанию покинули или перешли внутри нее на другие позиции 15 тыс. человек. На этот раз также планируется части увольняемых сотрудников предложить другие позиции в самом Microsoft.
Издержки Microsoft и других технологических гигантов растут в последний год в связи со значительными вложениями в технологии ИИ. Это негативно сказывается на показателях. Акции компании в прошлом месяце упали на 19%. С начала года они потеряли почти 23%.
Инвестиции в ИИ обходятся технологическим гигантам дорого, что приводит к сокращению штата сотрудников. В 2025 году Microsoft уже проводила масштабные увольнения, что было связано с финансовыми проблемами и переориентацией на развитие искусственного интеллекта. В мае того года компания сократила 6 тысяч позиций, в основном среди разработчиков ПО, а затем ещё более 300 сотрудников. В марте 2023 года Microsoft уволила всю команду специалистов по этике искусственного интеллекта в рамках сокращения 10 тысяч сотрудников, объявленного в середине января того же года.
Другие технологические компании также объявили о сокращениях персонала. Например, Amazon в 2025 году заявила о планах сокращения работников по мере внедрения ИИ в рабочие процессы, следуя примеру Microsoft. С 2022 по 2023 год Amazon уже сократила более 27 тысяч рабочих мест. В свою очередь, в феврале 2024 года американская компания Cisco, поставщик сетевого оборудования, объявила о сокращении более 4,2 тысячи сотрудников, что составило 5% от общего числа работников, в рамках реструктуризации из-за экономической нестабильности и переориентации на генеративный искусственный интеллект. Сокращения затронули и игровую индустрию: в январе 2024 года Microsoft сократила 1,9 тысячи сотрудников в игровом подразделении, а Sony Interactive Entertainment в феврале того же года объявила о сокращении 8% сотрудников, объяснив это изменениями в отрасли.