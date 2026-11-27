По словам дипломата, речь идет о «многопрофильных» атаках. «Украина — это руки. А кто крышует Украину? За этим стоит глобальный бизнес. И Microsoft, и Apple, и Google — все эти крупные IT-гиганты участвуют в этом бизнесе. Особенно если говорить об украинских кол-центрах»,— сказал господин Чернухин на медиафоруме в Смоленске (цитата по ТАСС).