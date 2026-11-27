МИД России обвинил Microsoft и Apple в поддержке украинских хакеров
Западные IT-гиганты «крышуют» украинских хакеров и кол-центры, задействованные в атаках против России, утверждает замглавы департамента международной информационной безопасности МИД РФ Эрнест Чернухин. Он считает подобные атаки «агрессией коллективного Запада».
По словам дипломата, речь идет о «многопрофильных» атаках. «Украина — это руки. А кто крышует Украину? За этим стоит глобальный бизнес. И Microsoft, и Apple, и Google — все эти крупные IT-гиганты участвуют в этом бизнесе. Особенно если говорить об украинских кол-центрах»,— сказал господин Чернухин на медиафоруме в Смоленске (цитата по ТАСС).
В МИДе заверили, что российская система противодействия атакам работает очень хорошо, несмотря на то, что они не прекращаются «ни днем, ни ночью». «Очень важно партнерство государства и частного сектора, то есть совместная работа государства и провайдеров, которые предоставляют соответствующие услуги»,— уточнил Эрнест Чернухин.