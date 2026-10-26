CNBC: Microsoft предложила 60 тыс. сотрудников программу добровольного увольнения с компенсацией
Корпорация Microsoft сообщила о запуске программы добровольного увольнения с выплатой компенсации для своих сотрудников. Сообщается, что программа предназначена для сотрудников в США, Канаде, Великобритании и Индии с уровнем квалификации 70 пунктов и ниже — по внутренней классификации компании.
Это в основном сотрудники с низким и средним уровнем квалификации. Число сотрудников, которым предлагается такая программа, официально не сообщается. По данным телеканала CNBC, под эту категорию могут попадать до 60 тыс. человек. При этом неизвестно, сколько именно работников Microsoft планирует сократить. Компания отмечает, что она впервые применяет подобную программу.
В этом году Microsoft уже объявляла о сокращении 4,8 тыс. позиций, из которых 3,2 тыс. приходится на игровое подразделение компании, занимающейся приставками Xbox. В настоящий момент в компании работает 223 тыс. человек.