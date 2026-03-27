Акции компании Microsoft с января показали наиболее сильное с 2008 года падение

Акции компании Microsoft снизились на 1,8%, свидетельствуют данные Yahoo Finance. С начала года стоимость акций компании упала уже на 24,3%. Это стало наиболее серьезным падением с 2008 года — тогда акции падали на 27%.

На 20:52 мск цена акций Microsoft составляет $358,7 за штуку. 28 января 2026 года этот показатель составлял $481. После этого в течение нескольких месяцев цены на акции снижались.

Bloomberg со ссылкой на опрошенных экспертов связывал ухудшение показателей компании с опасениями инвесторов, принесут ли существенную выручку нарастающие вложения компании в инфраструктуру искусственного интеллекта. Также отмечаются беспокойства о возможности вытеснения на рынке сервисов Microsoft ИИ-стартапами.

Тем не менее многие эксперты сохраняют оптимизм относительно долгосрочных перспектив Microsoft. Среди аналитиков, опрошенных Bloomberg, 63 из 67 рекомендуют покупать акции компании. Они отмечают потенциал роста в области облачных технологий и искусственного интеллекта. Еще трое советуют держать акции, и только один — продавать.