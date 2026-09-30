Трамп: Билл Гейтс изменил позицию насчет ИИ и поддерживает его развитие
Основатель Microsoft Билл Гейтс поменял свою позицию относительно искусственного интеллекта и больше не считает, что его развитие может привести к гибели 1 млрд человек. Об этом заявил президент США Дональд Трамп после встречи с главами крупнейших компаний — разработчиков искусственного интеллекта. По ее итогам было подписано совместное соглашение о контроле над отраслью.
«Сейчас он этого уже не говорит. Мне все равно, что он говорил в воскресенье, потому что могу вам сказать, что вчера он этого вообще не говорил. На самом деле, он высказался противоположно», — заявил американский президент в эфире Fox News.
В интервью телеканалу NBC, вышедшем в воскресенье, Билл Гейтс подверг критике скептический подход американского президента к регулированию ИИ. Он также заявил, что достичь глобального соглашения о надзоре над искусственным интеллектом будет труднее, чем договориться об ограничении ядерных вооружений в эпоху холодной войны. В августе миллиардер опубликовал эссе, в котором изложил свои опасения и предложил ввести налоги на ИИ по мере вытеснения им сотрудников с рабочих мест.
Соглашение переводит контроль над ИИ в корпоративные процедуры: разработчики должны проверять возможности моделей на этапе обучения, защищать системы от несанкционированного доступа, привлекать независимых аудиторов и создавать команды для устранения уязвимостей. Документ не имеет юридической силы, но допускает закрепление этих требований в законах или подзаконных актах.
Позиция Билла Гейтса в подтвержденных публичных высказываниях сводится к контролю рисков без остановки развития ИИ. В 2023 году он говорил, что прекращение исследований не решит возможных проблем, 26 августа 2026 года призвал создать международную организацию для регулирования ИИ, а 28 сентября 2026 года заявил, что мониторинг не затормозит отрасль и не помешает конкуренции с Китаем. Это подтверждает поддержку регулируемого развития, но не отказ от обсуждения рисков и международного надзора.