Отчипнуть долю рынка

Компания Nvidia представила ИИ-чип специально для ПК, созданный совместно с корпорацией Microsoft. RTX Spark — первый микрочип компании, объядиняющий функционал центрального и графического процессоров. Nvidia заявляет, что эти чипы позволят обычным компьютерам и ноутбукам активно использовать ИИ-технологии. Как новый продукт от Nvidia может повлиять на мировой рынок процессоров, компьютеров и мобильных устройств — читайте в материале “Ъ”.

Что произошло 31 мая американская корпорация Nvidia представила процессор RTX Spark. Он заявляется как «суперчип» для персональных компьютеров (ПК), оснащенный технологиями искусственного интеллекта (ИИ). Устройство представлено в партнерстве с корпорацией Microsoft. Обе компании также разработали процессор для ПК N1X, в котором и будет использоваться RTX Spark. Nvidia сообщила, что новый чип уже осенью 2026-го будет доступен на базе Windows в нескольких ПК и ноутбуках таких брендов, как Lenovo, HP, Dell, Microsoft Surface, Asus. Nvidia заявляет, что компьютеры на новых чипах могут качественно изменить работу пользователей. Компания привела в пример киберспортивного стримера, который мог бы настроить свой ПК на автоматическое выключение света, отключение микрофона и изменение режима трансляции, когда он захочет отойти от компьютера, чтобы, например, поужинать. На компьютере с новым ИИ-чипом дизайнер мог бы использовать популярную программу Adobe для автоматического преобразования эскиза в полноценное изображение, рендеринга 3D-модели, а затем создания видео с помощью ИИ по первому требованию. Разработчик программного обеспечения сможет автоматически отслеживать свой проект на GitHub и автономно исправлять ошибки контроля качества, при этом ИИ-агент брал бы на себя управление клавиатурой и курсором мыши ноутбука для выполнения «повторяющихся рутинных» задач.

Почему это важно Это первый микропроцессор Nvidia, созданный непосредственно для ПК и ноутбуков. До настоящего времени Nvidia производила целый спектр других технологичных комплектующих — графические процессоры/видеокарты, чипсеты для серверов и дата-центров, в том числе с использованием ИИ, соответствующее ПО, а также микропроцессоры для мобильных устройств. Важная особенность RTX Spark — он сочетает в себе функционал центрального и графического процессоров и его нельзя будет использовать в паре с дискретными видеокартами. Чипы Nvidia разработаны совместно с корпорацией Microsoft, которая является мировым лидером на рынке операционных систем для ПК и ноутбуков. По состоянию на конец апреля доля мирового рынка у ОС Windows составляет 62%, ОС от Apple для компьютеров Mac и планшетов iPad — 11%, доля ОС Linux — около 5%, ОС Chrome — около 3%. Новые чипы от Nvidia будут представлены на ПК и ноутбуках таких производителей, как Lenovo (доля мирового рынка 27%), HP (21%), Dell (15%), Asus (7%) — в сумме 70%. Акции Nvidia после презентации выросли в цене на 2,5%, Microsoft — на 5%, HP — на 12%, Dell — на 32%, Lenovo — на 5%.

Размер рынка

Новый чип RTX Spark позволит Nvidia выйти на новый для себя рынок центральных процессоров для ПК и ноутбуков. Ежегодно во всем мире для ПК и ноутбуков производится 250–300 млн чипов и процессоров. Годовой объем мирового рынка составляет $150–200 млрд.

Кто конкуренты Главными производителями центральных процессоров (CPU) для ПК и ноутбуков сейчас являются американские компании Intel и AMD. Доля первой на мировом рынке CPU составляет 65–70%, доля второй — 30–35%. После того как Nvidia объявила о своих чипах для ПК, акции AMD упали в цене на 4,5%, Intel — на 6%. Компания Apple выпускает собственные чипы для своих устройств совместно с тайваньским подрядчиком TSMC. В год производится около 20 млн чипов. Компания также изучает варианты партнерства с Intel и Samsung. После презентации Nvidia акции Apple подешевели на 1%. Компания Qualcomm производит процессоры Snapdragon для смартфонов, планшетов и ноутбуков различных брендов. В год выпускается около 500–600 млн чипов. После презентации Nvidia акции Qualcomm упали в цене на 9%.

Евгений Хвостик