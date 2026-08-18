Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Китай запретил госучреждениям пользоваться Windows из соображений безопасности

Китайские власти дали указание государственным структурам удалить кастомизированную версию операционной системы (ОС) Windows 10. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Версия ОС разрабатывалась C&M Information Technologies (CMIT) — совместным предприятием Microsoft и государственной компании China Electronics Technology Group (CETG). Оно было основано в 2016 году для обеспечения соответствия Windows 10 требованиям безопасности Пекина. Версия включала локальные средства кибербезопасности и отключала ряд встроенных функций для соответствия национальным стандартам.

Изначально планировалось прекратить использование этой ОС в феврале 2027 года, однако теперь сроки сдвинуты на несколько месяцев вперед. Причиной называются опасения по поводу безопасности данных, без уточнения конкретных проблем.

Как отмечает Bloomberg, решение вписывается в долгосрочную стратегию Пекина по замещению иностранных технологий в чувствительных секторах. Китайские компании, такие как Kylin и Tongxin, разрабатывают собственные операционные системы, а в сфере чипов для ИИ ставка делается на местных производителей вроде Huawei и Cambricon.

Екатерина Наумова

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд