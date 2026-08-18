Китай запретил госучреждениям пользоваться Windows из соображений безопасности

Китайские власти дали указание государственным структурам удалить кастомизированную версию операционной системы (ОС) Windows 10. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Версия ОС разрабатывалась C&M Information Technologies (CMIT) — совместным предприятием Microsoft и государственной компании China Electronics Technology Group (CETG). Оно было основано в 2016 году для обеспечения соответствия Windows 10 требованиям безопасности Пекина. Версия включала локальные средства кибербезопасности и отключала ряд встроенных функций для соответствия национальным стандартам.

Изначально планировалось прекратить использование этой ОС в феврале 2027 года, однако теперь сроки сдвинуты на несколько месяцев вперед. Причиной называются опасения по поводу безопасности данных, без уточнения конкретных проблем.

Как отмечает Bloomberg, решение вписывается в долгосрочную стратегию Пекина по замещению иностранных технологий в чувствительных секторах. Китайские компании, такие как Kylin и Tongxin, разрабатывают собственные операционные системы, а в сфере чипов для ИИ ставка делается на местных производителей вроде Huawei и Cambricon.

Екатерина Наумова