Ваша почта не доставлена

Основной удар пришелся на Exchange Online, отвечающую за корпоративные почтовые ящики с собственными доменами. Из-за этого миллионы пользователей по всему миру временно потеряли доступ к электронной почте как в веб-версиях, так и в мобильных приложениях. По данным сервиса Downdetector, на пике сбоя было зафиксировано почти 140 тыс. жалоб. Сбои были зарегистрированы в США и Канаде, Великобритании, Германии, Франции, Испании, Нидерландах и других странах Европы. Пострадали пользователи в Индии, Австралии и Японии, а также в странах Латинской Америки и на различных территориях на Ближнем Востоке.