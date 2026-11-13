Ваша почта не доставлена

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Сбой в Microsoft привел к проблемам в работе госучреждений в 74 странах
Масштабный сбой в работе сервисов корпорации Microsoft вызвал перебои в работе компаний и государственных учреждений в 74 странах мира. Проблемы затронули ключевые инструменты для корпоративного общения и планирования, включая почтовый клиент Outlook, платформу Microsoft Teams, а также другие сервисы, входящие в облачную экосистему Microsoft 365.
Основной удар пришелся на Exchange Online, отвечающую за корпоративные почтовые ящики с собственными доменами. Из-за этого миллионы пользователей по всему миру временно потеряли доступ к электронной почте как в веб-версиях, так и в мобильных приложениях. По данным сервиса Downdetector, на пике сбоя было зафиксировано почти 140 тыс. жалоб. Сбои были зарегистрированы в США и Канаде, Великобритании, Германии, Франции, Испании, Нидерландах и других странах Европы. Пострадали пользователи в Индии, Австралии и Японии, а также в странах Латинской Америки и на различных территориях на Ближнем Востоке.
Сбой проявился и в работе платформы Microsoft Teams. Базовые текстовые чаты и видеозвонки продолжали функционировать, однако из строя вышли функции, связанные с календарем, такие как назначение новых встреч, синхронизация расписания, а также использование защищенных рабочих чатов.
Последствия инцидента затронули социально значимые сферы, включая здравоохранение. В частности, медицинские центры и врачи общей практики в Великобритании, Франции, Канаде, Австралии, столкнулись с невозможностью получить своевременный доступ к электронным картам пациентов и внутренним административным системам.
Проблемы наблюдались и в работе государственных служб нескольких стран. Разведывательные агентства и Федеральная полиция Австралии сообщили о сбоях в системах. Министерства и ведомства Японии в течение почти суток не могли отправлять электронную почту, сотрудникам пришлось вернуться к бумажным копиям документов. Верховный суд Филиппин предупредил о возможных задержках с ответами по электронной почте и обработкой запросов.
Сотрудники государственных и частных банков в Гонконге, включая Morgan Stanley и Goldman Sachs, не могли получить доступ к почте и Teams с начала рабочего дня как минимум до полудня.
Сбой в инфраструктуре Microsoft вызвал цепную реакцию и в работе сторонних технологических платформ. Из-за разрыва связи с серверами Microsoft 365 перестали корректно работать корпоративные интеграции, используемые крупными разработчиками ИИ, включая компании OpenAI и Anthropic.
Помимо почты и мессенджеров, корпоративные клиенты столкнулись с перебоями в доступе к облачным хранилищам OneDrive, платформам совместной работы SharePoint и ИИ-помощнику Microsoft 365 Copilot.
Процесс восстановления систем Microsoft занял почти сутки: перезапущенные серверы несколько раз выходили из строя после возвращения привычного объема пользовательского трафика.
Инженерам Microsoft пришлось вводить экстренные ограничения на определенные типы подключений и перенаправлять потоки данных, чтобы стабилизировать работу сервисов.
Вечером 12 ноября Microsoft сообщила о частичном восстановлении в нескольких регионах, но признала, что оно неустойчиво, и позже заявила о «некоторой стабильности» после перезапуска части серверов. Вице-президент Microsoft Чарльз Ламанна принес извинения и заявил, что признаков кибератаки нет.
На данный момент работы по восстановлению сервисов еще продолжаются.