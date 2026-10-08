Вэнс: Microsoft исключена из программы по получению ВНЖ для сотрудников

Джей Ди Вэнс отметил компанию Microsoft, обвинив ее в «мошенничестве». «Если подсчитать, то на каждого уволенного сотрудника Microsoft компания наняла полтора сильно зависящих от нее работника-иностранца,— заявил вице-президент в Белом доме на пресс-конференции, специально посвященной этому решению.— Наше послание Microsoft таково: вы — американская компания и вам нужно набирать сотрудников-американцев». Министр труда Кит Сондерлинг добавил, что из программы также исключены Adobe, Cognizant, Infosys, Tata Consultancy Services, Wipro, HCL и Capgemini.