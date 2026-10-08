Вэнс: Microsoft исключена из программы по получению ВНЖ для сотрудников
08.10.2026, 19:31
Вице-президент США Джей Ди Вэнс объявил об исключении нескольких ИТ-компаний, включая Microsoft, из программы PERM. Она позволяет в ускоренном порядке предоставлять постоянный вид на жительство в США сотрудникам-иностранцам, находящимся в стране по временным рабочим визам. Об этом сообщают американские СМИ, включая Politico и Axios.
Джей Ди Вэнс отметил компанию Microsoft, обвинив ее в «мошенничестве». «Если подсчитать, то на каждого уволенного сотрудника Microsoft компания наняла полтора сильно зависящих от нее работника-иностранца,— заявил вице-президент в Белом доме на пресс-конференции, специально посвященной этому решению.— Наше послание Microsoft таково: вы — американская компания и вам нужно набирать сотрудников-американцев». Министр труда Кит Сондерлинг добавил, что из программы также исключены Adobe, Cognizant, Infosys, Tata Consultancy Services, Wipro, HCL и Capgemini.
Представители компаний пока никак не прокомментировали заявления представителей администрации. Издание же Axios напомнило, что пресс-конференция в Белом доме состоялась за несколько часов до того, как там же президент США Дональд Трамп должен вручить главе Microsoft Сатье Наделле Национальную медаль за достижения в технологиях и инновациях.