Microsoft сообщила о прогрессе в восстановлении сервисов после сбоя
Американская компания Microsoft сообщила об «обнадеживающем прогрессе» в восстановлении сервисов Microsoft 365 после сбоя. Об этом пресс-служба компании сообщила в соцсети X.
«Некоторые пользователи могут периодически испытывать проблемы, пока продолжаются восстановительные работы. Мы сосредоточены на восстановлении оставшихся затронутых сервисов, одновременно отдавая приоритет сокращению очередей электронной почты и накопившихся задержек»,— заявили в пресс-службе компании.
По данным Microsoft, при отправке электронной почты сохраняется 48-часовая задержка. Первые сообщения о сбое в сервисах Microsoft начали поступать вечером 12 ноября. Сегодня утром на неполадки пожаловались пользователи из более чем 70 стран. Они сообщали о проблемах с доступом к пакету программ Microsoft 365, в том числе к почте Outlook, сервису видеозвонков Teams и чат-боту Copilot.