Microsoft сообщила о прогрессе в восстановлении сервисов после сбоя

По данным Microsoft, при отправке электронной почты сохраняется 48-часовая задержка. Первые сообщения о сбое в сервисах Microsoft начали поступать вечером 12 ноября. Сегодня утром на неполадки пожаловались пользователи из более чем 70 стран. Они сообщали о проблемах с доступом к пакету программ Microsoft 365, в том числе к почте Outlook, сервису видеозвонков Teams и чат-боту Copilot.