Капитализация Microsoft сократилась на $357 млрд

Активный сброс акций Microsoft, отмечавшийся на Nasdaq в четверг, привел к тому, что капитализация компании сократилась на $357 млрд (или 10%). В результате к концу четверговой сессии технологический гигант стоил $3,22 трлн. Об этом сообщают ведущие мировые медиа, включая Bloomberg.

Триггером сброса акций стала публикация отчетности компании, показавшей замедление роста продаж облачных услуг и одновременно рекордный рост инвестиций в развитие ИИ. На эти два аспекта особенно обращали внимание аналитики, выступившие вскоре после публикации данных. «Мы думаем, что Microsoft необходимо "доказать", что эти инвестиции — хорошие»,— говорится, к примеру, в записке аналитиков UBS.

Четверговый результат (понижение котировок на 10%) стал худшим результатом для компании с 2020 года. Сокращение же капитализации стало вторым по масштабу после прошлогодней истории с Nvidia, которая подешевела на $593 млрд после запуска ИИ-модели компании DeepSeek.

Виктор Буй